En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemoró el 11 de Marzo, desde el Servicio de Nefrología y Diálisis, del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de al ciudad de Posadas, informan sobre la enfermedad renal, cómo prevenirla; al tiempo que destacan la importancia de la detección temprana. En este sentido, la Responsable del mencionado Servicio, Dra. Irene Beatriz Paz (M02263), recordó la historia del Día Mundial del Riñón. “Esta fecha se conmemora desde el 2006, fue una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y otras sociedades, para la concientización de la población, sobre la importancia del cuidado del riñón y la detección precoz de las enfermedades renales”.

En relación a la prevalencia de las enfermedades del riñón, la Profesional, mencionó “actualmente un 10% de la población mundial padece una enfermedad renal, en algún estadio. Se trata de una enfermedad que en su primera etapa no da síntomas, por lo que se recomienda realizar controles médicos periódicos, para evaluar la función del riñón y así tener la posibilidad de alcanzar una detección temprana”. Además, se refirió a los tratamientos de la enfermedad renal, cuando se encuentra en sus estadios avanzados “en estos casos se requiere tratamientos de diálisis y trasplantes, se trata de enfermedades graves, de alto impacto para el paciente y su familia, por lo que es fundamental prevenir este tipo de enfermedad o lograr un diagnóstico temprano para un oportuno tratamiento”. Por lo que, agregó información sobre cómo podemos prevenir las enfermedades del riñón. “Se recomienda ingerir abundante agua, llevar una alimentación saludable, realizar actividad física en forma regular, tanto las personas sanas como las que tienen alguna enfermedad, estas últimas siempre asesoradas por su médico”. Otro consejo que dio la Dra. Irene Paz, fue controlar la glucemia, sobre todo los diabéticos “una diabetes no controlada, impacta negativamente a lo largo de los años en la función del riñón”. Asimismo, señaló que es fundamental el control adecuado de la presión arterial y dejar de fumar, “fumar no solo daña nuestros pulmones sino que también actúa en forma negativa en lo cardiovascular; el daño del riñón es habitualmente un continuo cardio - renal. Por lo que concluyó “si nuestros vasos se enferman afectan lo cardiovascular e impactan directamente en el riñón”.

Finalmente, agregó otro consejo que está relacionado con el consumo de sal. “Aunque estemos sanos, el exceso de sal no es recomendable, porque predispone a la hipertensión arterial. A las personas con enfermedad renal se les recomienda que adhieran al hábito de comer sin sal”.

12 de Marzo de 2021