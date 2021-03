Juan Ramón Bracamonte cobra la jubilación mínima y tiene que seguir trabajando como jardinero para llevar un plato de comida a su casa. Un hecho indignante tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. Juan Ramón Bracamonte, un jubilado de 80 años que brinda servicio como como jardinero, sufrió el robo de todas sus herramientas de trabajo y no pudo retomar sus tareas. El robo tuvo lugar el pasado viernes al mediodía cuando Juan – que cobra una jubilación mínima que no le alcanza para llevar un plato de comida a su casa – hizo una pausa en medio de sus tareas. Fue gracias al grito de una vecina quien le advirtió que se estaban robando la bordeadora que utilizaba a diario para cortar el pasto. “Estaba sacando yuyos cuando sentí los gritos de una chica. Me voy a tomar agua y cuando vuelvo no tenía la bordeadora”, contó Juan en diálogo con Noticiero Doce.

“El grito de la joven fue de alerta. Los delincuentes huyeron y nadie alcanzó a detenerlos”, comentó el jubilado, quien ya sufrió varios episodios de inseguridad. En otra ocasión, mientras trabajaba en el Barrio Don Bosco, tuvo que rogarle a los ladrones que no se llevaran las herramientas pero lo amenazaron: “Callate sino te saco la cabeza de un tiro”. Tras conocerse la noticia y difundirse en los medios de Córdoba, la solidaridad tuvo sus frutos y varios vecinos hicieron donaciones para ayudar a Juan a que pudiera retomar su trabajo.

