Así lo informó el Abogado de la familia, Dr. Diego Storto, mientras se investiga lo sucedido. Tras la muerte de Carlos Menem, su familia ofrece una recompensa a quien devuelva el anillo robado del ex Presidente o brinde información verídica para recuperarlo, mientras la Justicia investiga lo sucedido. “Es una papa caliente ese anillo, porque tiene grabados los nombres de los hijos del doctor Menem. Por eso nos pusimos de acuerdo para ofrecer una recompensa para que la persona que lo hizo haga aparecer el anillo. Lo que más quiere Zulemita es recuperar ese anillo, por eso ofrece plata", aseguró en declaraciones televisivas Diego Storto, abogado de la familia. El monto no fue revelado. “Ese anillo era parte del ex Presidente”, afirmó el letrado, quien agregó que la Justicia “ha avanzado mucho en el tema, se han realizado dos allanamientos”. "Tres personas estarían ahora siendo llamadas a indagatoria porque falsearon la mayoría de sus declaraciones y también sus domicilios", afirmó el Abogado. El anillo robado al ex Presidente es una réplica del que le había regalado su padre Saúl Menem. Zulemita había mandado a reconstruir la pieza cuando nació Máximo Menem, el hijo que el riojano tuvo en 2003 con Cecilia Bolocco.

Foto.- Menem con el anillo

Fuente.- https://www.minutouno.com

18 de Febrero de 2021