En el marco de la pandemia de COVID-19, desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas informan que se incrementaron las consultas por depresión. Por lo que dan información a la población de la mencionada patología, los síntomas, cuándo consultar a un Profesional. Están asistiendo y acompañando a la población y al personal de la salud para afrontar la pandemia. En este sentido, la Responsable del Servicio de Salud Mental, del Hospital Escuela, Dra. Katherina Elizabet Lemos Torres, explicó que la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Al tiempo que agregó datos del alcance de la afectación. “La depresión puede dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria”.

En relación a las consultas, la Profesional señaló que por la epidemia de COVID-19, que estamos viviendo, venimos registrando un incremento en las consultas de la población por depresión.

Asimismo, detalló que “el aislamiento, el miedo al contagio y a no poder despedirnos de los seres queridos que fallecieron por COVID- 19, la pérdida del empleo, entre otras situaciones, están ocasionando estrés y sufrimiento a las personas. En el consultorio se vienen incrementando las consultas en relación a crisis de ansiedad, ataques de pánico y trastornos en el estado de ánimo y la depresión”.

Por lo que, la Dra. Katherina Elizabet Lemos Torres, afirmó que la pandemia constituye una crisis en la vida de los seres humanos, implica un cambio repentino y significativo de la situación vital del individuo. “Esta situación excepcional genera una respuesta de estrés, que es vivenciada por las personas de manera particular, que está estrechamente vinculada a características de la personalidad, de cada persona, a sus procesos de afrontamiento, experiencias anteriores e interpretación cognitivas del evento que se está viviendo”.

Continuando con el tema, instó a la población que consulte a un especialista de la salud mental, si está experimentando frecuentemente algunos de los siguientes síntomas: mareos; falta de aire; taquicardia; opresión en el pecho; temblor; intranquililidad marcada; sensación de muerte inminente; llanto fácil e incontenible; ideas negativas recurrentes; pensamiento catastrófico como; volverse loco;sufrir un ataque al corazón; asfixiarte; no poder soportar tanta ansiedad; desmayarse; trastorno del sueño; tristeza, ansiedad; no puede dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad o la preocupación por la vida; miedos; sensación de muerte; tiene dificultad para concentrarse o interesarse por otros asunto.

En este marco, remarcó la importancia de la intervención psicológica. “ Se orienta en ayudar en la expresión de las emociones, los sentimientos y experiencias internas de la persona en relación con el evento o eventos que provocaron el desajuste, facilita el manejo de la pérdida, en algunas ocasiones de bienes materiales y en otras, de un ser querido, contribuye a adecuar afrontamientos, en caso necesario modificar comportamientos, brindar acompañamiento y contención. Se busca centrar la intervención en las fortalezas y recursos del pacientes”.

En relación al personal de salud, afirmó que a pedido de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” están trabajando en la contención y apoyo. “el personal de salud se viene enfrentado a momentos desafiantes. Trabajando en áreas donde el riesgo percibido por el COVID-19 es muy alto. Se están desempeñando en situaciones de estrés prolongadas.

Al tiempo que agregó, “si bien, los profesionales están formados para la atención de pacientes con COVID-19, el miedo a llevar la enfermedad a sus hogares siempre está presente, algunos presentan sentimientos de frustración porque no alcanza lo que hacen y algunos pacientes no logran salir adelante, todo esto en un tiempo prolongado genera estrés”.

Finalmente, recomendó para favorecer la salud mental, tratar de mantener hábitos saludables, en la medida de lo posible. “Alimentarse de manera saludable, ingiera de 2 a 3 litros de agua diaria y realice algún tipo de actividad física, dormir bien, 8 horas al día”.

Comunicacion HEA

5 de Febrero del 2021

5 de Febrero de 2021