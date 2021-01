Desde el Sindicato de Prensa de Misiones (SIPREM), Repudiamos energícamente la actitud tomada por parte de la Administración de Parques Nacionales que tiene la concesión del Parque Nacional Iguazú, propias de la Dictadura, sufridas en el día de ayer Viernes 22 de Enero del corriente por el fotógrafo Sixto Fariña, compañero de prensa de amplia trayectoria en el periodismo local. Esta Administración,solo por el hecho de tratarse de un reconocido fotógrafo de nuestra sociedad,y la de nostable argumentación de que estaba tomando fotos dentro del Parque Nacional Iguazú para luego lucrar con ellas, retiene hasta el momento de la redacción de este repudio su cámara fotográfica, su material de trabajo,amenazándolo de no devolverla hasta que entregase el chip de memoria para borrar todo su contenido. Lo que no contempló esta Administración es que Sixto Fariña también se desempeña como fotógrafo en el staff periodístico del diario El Territorio desde hace bastante tiempo y que en virtud de ello también se encontraba sacando fotos para este reconocido medio local con el objeto de publicitar nuestras Cataratas del Iguazú, una de las maravillas del mundo,portal de nuestra provinciay queremos resaltar la palabra NUESTRA porque si bien este atractivo turístico es concesionada por la Administración de Parques Nacionales, las Cataratas del Iguazú son Nuestras, de los misioneros y las autoridades provinciales deberían de intervenir ante las autoridades nacionales ante estos atropellos.

Esta lamentable situación por la que todavía esta atravesando el compañero de prensa sienta un terrible antecedente, pues se trata deun lugar icónico del turismo local, Nacional e Internacional.

En épocasde pandemia,en quedesde la sociedad argentina nos debatimos si después que pase esta enfermedad,la cualdevastó a miles de familias seremos mejores o peores personas, actitudes como las tomadas en el día de ayer por la Administración de Parques Nacionalestodo indica que lamentablemente vamos hacia lo peor.

Es una oportunidadúnica para fortalecer al Turismo Nacional,sinembargo, actitudes mezquinas de ciertos empresarios echan tierra a esta oportunidad, lo que ocurrió ayer con el compañero Sixto Fariña y el hecho de que todavía no le han devuelto su cámara fotográfica no es un hecho menor, es lamentable que suceda en épocas de Democracia, pues el solo hecho de ser un profesional de la fotografía no implica menoscabar sus libertades individuales, siendo perseguido y reteniendo su propiedad privada.

Nos solidarizamos con el compañero Sixto Fariña e instamos a las Autoridades Nacionales que administran los Parques Nacionales ya las autoridades provinciales a tomar nota de este hecho tan lamentable.

Sindicatode Prensa de Misiones (SIPREM)

Nota





Nuestro Grupo Periodístico Límite Informativo también se solidariza con el Amigo y Colega, Sixto Fariña y repudiamos la actitud hacia el por parte de la Administración de Parques Nacionales, en las Cataratas del Iguazú Luis Spasiuk

23 de Enero de 2021