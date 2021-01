Según el relevamiento de la Universidad Siglo 21, solamente el 15 por ciento consume carne diariamente; el 33 por ciento ingiere frutas, leche y yogurt y el 40 por ciento elige verduras. Un estudio del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21 indica que solo el 15 por ciento de los 650 encuestados consume carne de forma diaria, que el 40 por ciento come verduras todos los días, el 33 por ciento consume frutas, leche o yogur a diario, y el 40 por ciento ingiere menos agua de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que son 2 litros por día. Para el caso de la carne de vaca, chivo o cordero, el 12,2 por ciento afirmó comer todos los días, el 26,5 por ciento varios días, mientras que el 60 por ciento manifestó que casi ningún día come este tipo de carnes. En relación a la carne de pollo el consumo diario aumenta a 14,2 por ciento, mientras que los que ingieren varios días fueron el 23,4 por ciento de los encuestados. Un 61,9 por ciento detalló comer pocos o ningún día.

Si se mira la comparación entre hombre y mujeres, el grupo femenino come más frutas, verduras, leche, yogur, queso, carne de pollo, carne de pescado, y huevos que el masculino. Por el contrario, los hombres ingieren más carne de vaca, golosinas (chocolates, alfajores, etc.), snacks (papas fritas, palitos, chizitos, etc.), y productos panificados (facturas, criollos, bizcochos, etc.). El trabajo se realizó sobre la base de hombres y mujeres con edades de entre 18 y 60 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. En la comparación entre ciudades, Mendoza se destaca como la que más consume leche, yogur, verduras, carne de vaca, chivo o cordero y golosinas. Por su parte, Córdoba es la que más consume productos panificados en relación a las demás ciudades encuestadas.

Capital Federal es la que más consumo demanda de carne de pollo, huevos y, llamativamente, la que más ingiere carne de pescado fresco o enlatado. San Miguel de Tucumán lidera el consumo de queso, y Corrientes el de frutas. Respecto del grupo etario, los consumidores entre 41 y 50 años de edad lideran el consumo de frutas y verduras, los de 31 a 40 son los que más ingieren leche y yogur, de 18 a 30 comen más carne de vaca, carne de pollo, panificados, golosinas y snacks.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

21 de Enero de 2021