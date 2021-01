En una final emotiva y apasionante, la "Tata" fue la vencedora del certamen de Telefe. Terminó este lunes por la noche la primera edición de Masterchef Celebrity, que consagró a Claudia Villafañe como la campeona, en una final en la que se impuso ante Analía Franchín y que contó con la reaparición en TV de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona. "Falta gente que me gustaría que estuviese acá que no puede, como mi nieto que no está en el país, mi nieta que el padre no quiere que aparezca en la tele, mi mamá que no está bien de salud, el papá de mis hijas que no está y mis amigas que son familia en representación de todas las amigas que tengo", dijo "Tata" visiblemente emocionada, una vez que el jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular confirmara la victoria.

El programa contó con picos de 26.5 puntos de rating, y además de las hijas de Claudia, estuvo la madre y el hijo de Franchín y todos los participantes que anteriormente habían sido eliminados. Además, #MASTERCHEF fue tendencia en las redes sociales.

Estuvieron Ignacio Sureda, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Ileana Calabró, Boy Olmi, Claudio García, Rocío Marengo, Federico Bal, el "Mono" de Kapanga, Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano y "El Polaco".

El desafío para acceder al premio de un millón de pesos y el año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess, había implicado un menú de tres pasos en 90 minutos.

Para cumplir su parte, Franchín preparó carpaccio de portobellos, pulpo grillado y durazno asado; en tanto Villafañe eligió una burrata, solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta, y cremoso de chocolate blanco con helado de banana y cerezas.

19 de Enero de 2021