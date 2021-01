En el marco de las altas temperaturas que se vienen viviendo, desde el Servicio de Nutrición del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas, dan a conocer a la población, algunas recomendaciones sobre alimentación saludable, a tener en cuenta, para mantener una buena salud durante el verano. En este sentido la Responsable del mencionado Servicio, Lic. Moira Mazzanti, señaló que es fundamental tener una alimentación equilibrada y balanceada.“ Beber abundante líquido, y priorizar los alimentos frescos, en particular, verduras y frutas de estación, ya que son ricas en agua, vitaminas y minerales y sirven para rehidratarse”. Al tiempo que, aclaró que los alimentos básicos como los cereales, lácteos, carnes y aceites no deben eliminarse de la dieta. “Cada uno de ellos aporta un componente primordial para una buena nutrición, calcio, hierro o proteínas y no se debe descuidar ningún aspecto”. Continuando con el tema de la alimentación saludable en el verano, la Lic. Moira Mazzanti aconsejó consumir de manera esporádica los alimentos enlatados.

Además, sugirió planificar un menú semanal y en base a ello, diagramar las compras. “Es importante en el momento de realizar las compras, cargar en el carro por último, los alimentos frescos, para evitar la pérdida de la cadena de frío”.

En relación al cuidado en la conservación de los alimentos para evitar intoxicaciones mencionó que “lo consumido debe guardarse en la heladera, en recipientes tapados. No guardar alimentos a temperatura ambiente”.

“Si recaliento una comida guardada en la heladera, deberá ser solamente la porción que vaya a comer, ya que no se deben calentar más de una vez las preparaciones”, remarcó.

Además, agregó información sobre la correcta manipulación de los alimentos. “Es importante lavarse las manos antes de cocinar, así como también limpiar con agua potable todo lo que se vaya a comer crudo. No se deben utilizar los mismos cuchillos ni las mismas tablas para cortar alimentos crudos y cocidos, ya que pueden transmitirse bacterias mediante estos utensilios”.

Por último, recomendó, para mantener el peso y una buena salud, durante el verano realizar actividad física, pero en horarios donde el sol no este tan fuerte y siempre acompañando con una botella de agua. Es importante hidratarse antes, durante y posterior al ejercicio.

Gentileza.- Comunicacion HEA

Gacetilla de Prensa del Parque de la Salud del 6 de Enero del 2021

6 de Enero de 2021