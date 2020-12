El primer lote de las vacunas rusas - Sputnik V - contra el Coronavirus (COVID-19), que llegó a la ciudad de Posadas en la mañana de este lunes a la sede de una empresa de correos, será distribuido en cinco combis preparadas con equipos de refrigeración, para trasladar las dosis a los Hospitales de; Posadas, Puerto Iguazú, San Vicente, Oberá y Eldorado. Este martes a las 9,00 horas comenzará el operativo de vacunación en todo el país y los primeros en recibirla serán los trabajadores de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los Hospitales Públicos. El Director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de la Misiones, Dr. Jorge Gutiérrez, adelantó que el primer lote de las vacunas rusas contra el Coronavirus (COVID-19), Este martes a las 9,00 horas comenzará el operativo de vacunación en todo el país y los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud en los Hospitales Públicos.

El Médico afirmó que una vez que se descargue el camión que trajo las vacunas, se contarán las dosis que llegaron y luego se cargaran combis especialmente equipadas para mantener la cadena de frío y trasladarlas a las ciudades y localidades donde serán aplicadas; Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para que no se pierda la cadena de frio. Las personas pueden querer no vacunarse, esto es totalmente voluntario, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para no perder ninguna sola vacuna”, afirmó el Funcionario del área de Sulud Pública en una entrevista radial.

28 de Diciembre de 2020