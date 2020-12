El ex Presidente está internado en Los Arcos y su diagnóstico es reservado. Sufrió una falla renal, ayer le hicieron diálisis y está previsto que le repitan el procedimiento hoy. El ex Presidente Carlos Menem sufrió una falla renal y se encuentra en grave estado de salud, en coma inducido, al cumplirse dos semanas de su internación en el Sanatorio Los Arcos. Menem sufrió una falla renal y debieron hacerle diálisis ayer pero su estado es sumamente delicado y se deben esperar las próximas horas para conocer su evolución según publicó infobae. El ex mandatario es acompañado por su ex mujer Zulema Yoma y su hija Zulemita Menem, quienes pasarán en la clínica junto a él la Navidad. Hace dos semanas, el senador ingresó al establecimiento de salud con un grave cuadro de infección urinaria tras un episodio de descompensación cardíaca. Fuentes cercanas a su entorno habían indicado que el actual senador mejoraba “lentamente” en la unidad de cuidados donde se encuentra aislado del resto de pacientes debido a que es paciente de riesgo de COVID-19.

“Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso”, escribió la semana pasada Zulemita Menem, cuando su padre también tuvo una arrtimia severa y empeoró.

El ex presidente estuvo internado en otras dos ocasiones -en junio por un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, y a fines de julio para realizarle varios estudios- cumplió 90 años el 2 de julio, cuando también estaba hospitalizado.

Fuente.- https://www.minutouno.com

25 de Diciembre de 2020