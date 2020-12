Científicos advierten sobre la falta de información epidemiológica con respecto a los casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) que no presentan síntomas. La pandemia del coronavirus sigue trayendo problemas en todo el mundo y la comunidad científica afirma que aún queda mucho por descubrir de la enfermedad. Mientras en varios países esperan por el inicio del proceso de vacunación, un grupo de científicos advirtió ciertas problemáticas con respecto a los casos asintomáticos. Se sabe que muchas de las personas contagiadas de COVID-19 presentan síntomas tales como fiebre, dolor de garganta o pérdida de olfato, aunque muchas también cursan la enfermedad sin presentar ninguno de ellos. Según un informe publicado en el medio británico The Lancet, afirman que todavía falta información para la importancia epidemiológica sobre los casos asintomáticos. En los países que realizan mayor cantidad de testeos, se buscó desde temprano aislar a los contactos estrechos de casos confirmados, por la posibilidad de que no presenten síntomas.

El estudio se basa en un análisis realizado entre Agosto y Octubre de este año, en donde incluyeron a 628 personas con coronavirus y aislaron a otras 3790 por considerarse contactos estrechos (el 2 por ciento de ellos desarrolló la enfermedad en cuarentena). De los 89 que tuvieron COVID-19, al menos 50 fueron asintomáticos.

El doctor Andrew A Sayampanathan, autor del estudio, indicó una de las principales diferencias con respecto a los casos sintomáticos: “Nuestros hallazgos sugieren que las personas con COVID-19 asintomático son infecciosas, pero podrían ser menos infecciosas que los casos sintomáticos”.

“La principal limitación de este análisis es que los valores de umbral del ciclo y los datos de desprendimiento viable no estaban disponibles para todos los individuos incluidos”, aseveró.

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com

20 de Diciembre de 2020