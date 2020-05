"Joaquín Piña o el Padre Obispo como lo llamaban, dejó una huella imborrable en la provincia de Misiones"

Así señaló Claudio Salvador autor del Libro Padre Obispo La Utopía Heredada en la mañana del jueves 28 de Mayo, en el programa de Juan Manuel Ortiz por L I Radio 99.1 Apóstoles.

En una entrevista excluvisa en contacto telefónico con la ciudad de Puerto Iguazú, al escritor, Claudio Salvador autor del libro presentado en forma Virtual el pasado lunes 25 de Mayo con la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el hermano del Obispo Emérito desde Barcelona (España) entre otros invitados. "La vida de Joaquín Piña fue una vida de servicio, siempre comprometido con las necesidades de la gente, desde el Paraguay dónde comenzó su carrera sacerdotal hasta sus últimos días como Obispo Emérito de Iguazu". "No sólo predicó el ejemplo desde el púlpito sino también desde su rol como ciudadano y no dudó en ponerse al frente de una cruzada en defensa de la democracia en Misiones en el año 2006", afirmó Salvador. "Piña, o simplemente el Padre Joaquín dejó todo, no se fue con nada, como anécdota puedo decir que una vez le traje unos pares de zapatos de un familiar sin usar y unos se los dio a un joven sacerdote para su ordenación y los otros nunca los vi que llevara puesto". "Espero que este libro pueda ayudar a que las nuevas generaciones de misioneros conozcan la tarea social de Joaquín Piña y que se lo pueda reconocer por su gran tarea en la tierra colorada", finalizó Salvador en Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles

