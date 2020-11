En declaraciones a AICA, el Presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral para la Salud y Obispo Auxiliar de La Plata, opinó sobre el nuevo proyecto de ley de aborto. El presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Salud y obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey OSA , brindó declaraciones a AICA acerca del nuevo proyecto de Ley de Aborto presentado en el Congreso por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Primeramente, el Prelado hizo referencia al protocolo de aborto sancionado el 12 de Diciembre de 2019: “El presidente había prometido en la campaña la ley de aborto y ya cumplió esa promesa a las 48 horas del inicio de su mandato, al presentar un protocolo de aborto nacional por medio del ministro de salud, Ginés González García, que prácticamente el 90% de las jurisdicciones nacionales se aplicó ”. De este modo, "el aborto ya se está haciendo en la Argentina", afirmó. “La diferencia esencial que tenemos ahora es que la ley es algo ideológico de los pactos y los compromisos que tiene el gobierno con grupos proaborto y LGTB. Se trata de formar parte de una línea de política ”, dijo monseñor Bochatey, pero aclaró que“ el aborto no es solo un problema de política, sino humano, antropológico y social y de muchas otras dimensiones ”.

Sobre la nueva ley, el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Salud señaló la gravedad de que “se va a introducir por primera vez en la historia jurídica de la Argentina una ley en democracia que contiene la muerte de un ser humano. Hay un cambio en la tradición jurídica argentina y la historia nos enseña que nunca ningún problema social fue solucionado eliminando la vida de otro ”.

Respecto a la situación de pandemia que se atraviesa, el obispo dijo: “Hemos estado todo el año escuchando que primero está la vida, paramos el país, se destruyó la economía, fue un sacrificio muy grande. Pero el principio que se estaba cuidando es la vida de todos los ciudadanos. Ahora surge una contradicción ”, afirmó, porque“ hacemos una ley para eliminar vidas de seres humanos, por criterio de los adultos. Lo que habría que hacer es una ley para que la madre y el padre no generen vidas forzadas. Esto no es maternidad forzada, sino filiación forzada. No hay ninguna ley que haya de la responsabilidad de los adultos ”.

La ley que se está presentando en el Congreso “es importante la misma” que en 2018. “Se sigue sin respetar la objeción de conciencia institucional, se ha eliminado la palabra padre y madre luego de los 13 años, y esto es algo muy triste ”, Manifestó monseñor Bochatey.

El prelado definió el asunto como una “falta de respeto a la antropología del cuerpo, de la procreación y de la sexualidad”, y opinó que es “un tema ideológico y sociológico. Una ideología que se quiere imponer ”. Por su parte, “la Iglesia ha tomado posición hace siglos con respecto al aborto. El Papa lo ha dicho innumerables veces y nosotros nos hemos manifestado. Pero este es un tema que no es de la Iglesia, es un tema cívico, de la ciudadanía. Quieren ponerlo como religioso, pero se trata de algo humano.

“Ojalá que los senadores y diputados puedan respetar los criterios cívicos y encuentren soluciones de verdaderos juristas, y no una ley democrática que introduzca por primera vez en la historia la muerte de alguien. Que sean creativos, que sean modernos y que busquen otro tipo de soluciones ”, deseó monseñor Bochatey. +

Foto.- Monseñor Alberto Bochatey OSA

Fuente.- https://www.aica.org

18 de Noviembre de 2020