El Parque Tecnológico de Misiones y el Silicon Misiones capacitarán a líderes, mentores, profesionales y emprendedores en herramientas ante los nuevos escenarios empresariales. Este miércoles 18 de Noviembre comienza el Ciclo de "Encuentros web para MiPyMEs: aproximaciones para nuevos contextos", destinados a líderes, mentores, emprendedores y profesionales vinculados a micro y pequeñas empresas de la provincia, a partir de las 13,00 horas por plataforma Webex. La actividad surge en el marco de una asociación que, apuesta a la industria del conocimiento, entre el el Parque Tecnológico de Misiones (PTMi) y el Silicon Misiones. Esta nueva actividad del PTMi es organizada por el equipo técnico profesional con la colaboración de prestigiosas organizaciones como el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, asociación referente institucional, social y académico de la empresa familiar, para profesionales de la consultoría de empresa familiar, familias empresarias, y entidades públicas y privadas del país, la Sebrae, consultoría de estrategia y operaciones de Brasilia, con más de 47 años de experiencia con mipymes, como también, Learning by Helping consultora de estrategia y operaciones de Barcelona, que desarrolla proyectos de Impacto Social y Ambiental con una fuerte impronta creativa aplicando su propia metodología Learning by Helping.

Este ciclo de encuentros ayudará a repasar conceptos que ya están en las mipymes contribuyendo a reforzar herramientas estrategias como mayores especialistas, como también impulsar a nuevas oportunidades de negocios y ver diferentes contextos posibles.

Durante seis encuentros se desarrollan diversos temas: Claves de una comunicación efectiva para emprendedores, Exportar en Pymes, ¿Cómo pensar ideas de negocios con impacto social?, Protocolo Familiar, ¿Cómo probar mi idea en el mercado? y “Proyectos de transferencia de tecnología con Latinoamérica.



Los interesados pueden inscribirse en https://ptmi.org.ar/contactanos/ o al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

La comunicación como bandera



“Se puede aumentar el valor un 50% solamente aprendiendo a hablar en público y comunicando mejor”, con esta frase de Warren Buffett, Mario Sanguinetti conferencista, comunicador y formador, además forma parte de la Consultora Enriquez&Mayol, empresa especializada en la consultoría de marketing e investigación de mercado en la provincia, invita al primer encuentro web, donde explicará acerca de las “Claves de una comunicación efectiva para emprendedores”. Para el especialista la idea de negocio puede ser excelente, clara y muy factible, pero “si no conseguís transmitir ni explicar su fundamento y los beneficios ante los inversores, tal vez no consigas tu objetivo”. A lo que agregó: “cuando se quiere vender una idea o persuadir posibles inversores o clientes, hay una gran debilidad en la comunicación oral y escrita. Desde cómo enviar un correo electrónico o como redactarlo, como dar una buena imagen y la utilización del lenguaje no verbal, el corporal. La comunicación comienza desde cómo dar la mano, cómo miro a los ojos, cómo sonrío, todo eso comunica y genera confianza o no. Los emprendedores tienen muchas ideas, pero deben saber cómo enfocarlas”. En estos nuevos escenarios Sanguinetti destacó que hoy todo el mundo habla de zoom pero no se sabe cómo comunicar y la utilización de herramientas de esa plataforma. Mirar bien a la cámara, manejar los silencios, la postura. Son factores importantes a tenerlos en cuenta.

Las debilidades en la manera de comunicar, impiden llegar no sólo a la mente racional sino a las emociones de los posibles interesados.

“En este encuentro van a aprender la mejor manera de vender su proyecto a través de una excelente manera de comunicar”, finalizó.

Gentileza.- Eugenia Laura Rossono

16 de Noviembre de 2020