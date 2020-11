El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria está trabajando sobre una denuncia. Desde Argentina, desestiman que pueda provocar contagios. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recibió el jueves, a través de la Agregaduría en China, información sobre una supuesta detección de ácido nucleico (ARN) de SARS CoV-2 en el empaque externo de un embarque de carne vacuna procedente de la Argentina. El supuesto hecho no afectó al producto, que está en perfecto estado y cumpliendo todos los estándares sanitarios requeridos, sino al empaque exterior. Según fuentes del Senasa, todo indica que por el frío, más el plazo del viaje, no tendría capacidad de infectar. El Servicio solicitó que se amplíe la información del supuesto hallazgo debido a que no fue realizado por la aduana china en el ingreso de mercadería, sino en un dador de frío donde había sido trasladada antes de su distribución final. Se trata de un caso aislado, indica el comunicado oficial, siendo la primera vez que sucede en productos procedentes de la Argentina desde que comenzó la pandemia. El organismo sanitario argentino sigue trabajando para dar seguridad a China del normal abastecimiento de carne, manteniendo los estándares sanitarios requeridos.

