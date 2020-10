En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora hoy, desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas informan a la comunidad sobre la patología, al tiempo que señalan que disponen de profesionales para la atención integral de la mencionada enfermedad. Se atienden alrededor de doscientos pacientes por año.

En este sentido, la Responsable del Servicio de Dermatología, del Hospital Escuela, Dra. Gabriela González Campos (M03504), explicó que la psoriasis es una enfermedad sistémica, que afecta la piel y que predispone a varias enfermedades internas, como ser: las relacionadas a las articulaciones, cardiovasculares, existen más riesgos de tumores. Puede presentarse desde la niñez. No es una enfermedad contagiosa. Asimismo, se refirió a otras afectaciones que no son físicas. “Ante la presencia de la enfermedad, la respuesta emocional de las personas no siempre son las mismas, a algunos pacientes los afecta más que a otros, por lo que se requiere trabajar también en el acompañamiento psicológico, durante el tránsito de la enfermedad y sobre todo durante las etapas agudas”.



En relación a la prevalencia de la patología señaló que en el Hospital Escuela atienden alrededor de 200 pacientes con psoriasis al año.

En relación a los síntomas, dijo que pueden ser signos de la enfermedad, la presencia de lesiones en la piel de color rojo, con escamas, al tacto son duras, se presenta en general en los lugares de roce como ser codos y rodillas. Otra señal que que puede tener el paciente son los dolores articulares, de espalda, de manos y dedos. Por lo que recomendó a la población que presenta esos indicios asistir al consultorio de psoriasis del Hospital Escuela, para ser evaluados. “Es fundamental tener un diagnóstico en forma temprana para evitar agravantes en el desarrollo de enfermedades asociadas”. Al tiempo que, resaltó que en el Hospital Escuela se está dando respuesta a las personas con psoriasis. “Hace 5 años, funciona en el Servicio de Dermatología, un consultorio exclusivo, para la atención de pacientes con Psoriasis. Los interesados en realizar su consulta por primera vez, pueden acercarse, los miércoles, sin turno previo, a las 8 horas. La atención es totalmente gratuita”. En relación a esto señaló, que en el marco de la pandemia de COVID-19, solicitamos a los pacientes asistir sin acompañantes. Y extremar los cuidados de prevención, tales como usar correctamente el barbijo cubriendo nariz y boca, realizar lavado de manos, con alcohol en gel o agua y jabón. Finalmente agregó, que “algunos controles de los pacientes se están realizando por teleconsulta, para evitar que asistan al Hospital”.

29 de Octubre de 2020