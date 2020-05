Suman 490 el total de fallecidos y 13.228 los infectados por Coronavirus (COVID-19) en Argentina

Un total de 23 personas murieron y 600 fueron diagnosticadas con Coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 490 el total de fallecidos y 13.228 los infectados, informó el martes el Ministerio de Salud de la Nación. Otras 23 personas murieron y 600 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 490 los fallecidos y 13.228 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria notificó en su reporte vespertino que murieron once hombres, ocho residentes en la provincia de Buenos Aires - de 66, 80, 71, 55, 71, 80, 43 y 71 años -; dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de 84 y 39 años- ; y otro 70 años que vivía en Chaco. Además, murieron ocho mujeres, siete residentes en la provincia de Buenos Aires -de 68, 100, 49, 82, 78, 89 y 87 años y otra de 62 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El parte matutino había indicado que fallecieron cuatro mujeres, dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de 92 y 84 años; una de 60 años de la provincia de Buenos Aires y la restante de 57 años en la provincia de Chaco.

Del total de los casos, 959 (7,2%) son importados, 5.813 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.354 (32,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 236 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 327, en Chaco 23, en Chubut 1, en Neuquén 7, en Río Negro 4 y en Santa Fe 2.

En tanto, no se notificaron contagios en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.

El número total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 4.455 casos, la Ciudad de Buenos Aires 6.202, Chaco 780, Chubut 5, Córdoba 459, Corrientes 78, Entre Ríos 29, Jujuy 5 y La Pampa 5.

En tanto, la Rioja alcanza 63 casos, Mendoza 90, Misiones 25, Neuquén 123, Río Negro 360, Salta 7, San Juan 4, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 261, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 148, y Tucumán 47.

Catamarca y Formosa continúan sin registrar contagiados con coronavirus.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En tanto, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "el coronavirus dejó en evidencia la desigualdad de la injusticia en la Argentina", en la que se ven sectores "muy necesitados, que viven hacinados, no acceden al agua, no tienen cloacas y caminan entre aguas servidas", pero dijo que desde el gobierno impulsa un cambio hacia un modelo de país "mucho más igualitario", en diálogo con AM 750.

Agregó que en Villa Azul, en el sur del conurbano bonaerense, "están las dos Argentinas", y de esta manera el primer mandatario hizo eje en la desigualdad que existe entre una parte del barrio que abarca dos municipios, con viviendas en "condiciones dignas" del lado de Avellaneda y construcciones precarias del lado de Quilmes, donde hasta finales de 2019 gobernó Juntos por el Cambio.

Al compartir un acto junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Gobernación, reflexionó que "lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto".

En tanto, Kicillof explicó que en Villa Azul, donde se confirmaron 145 casos de coronavirus, "se desplegó un operativo sanitario y no de seguridad, que podría ser replicado en barrios cerrados o un edificio", durante el acto que compartió con el Jefe de Estado, en el cual se anunció un plan de obras públicas para municipios del conurbano.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que ante la pandemia de coronavirus, "la prioridad sigue siendo reforzar la asistencia alimentaria en los barrios".

"Tenemos que empezar a elaborar de modo federal un camino de salida que tenga el trabajo como eje central", dijo al encabezar un encuentro por videoconferencia del Consejo Federal Social, integrado por funcionarios del área de todas las provincias.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró en una entrevista por El Destape Radio que el Gobierno nacional analiza la posibilidad de autorizar el regreso a clases "escalonadamente" en las provincias que no registran casos de coronavirus desde hace más de 45 días o que, directamente, nunca tuvieron.

En este sentido, el Ministerio de Salud informó que once provincias tuvieron menos de 50 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y avanzan en la reconstrucción de una nueva normalidad junto con Formosa y Catamarca, distritos a los que la enfermedad nunca llegó, según se desprende del último parte epidemiológico.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires hubo gran acatamiento de la medida de cierre de algunos comercios "no esenciales" en las zonas neurálgicas, aunque también se vivieron episodios de confusión de parte de los comerciantes por las nuevas disposiciones del gobierno porteño en el marco de la nueva etapa de la cuarentena que rige hasta el 7 de junio.

Unos 10.000 comercios considerados "no esenciales", como viveros, jugueterías, librerías y joyerías, entre otros, habían sido autorizados a abrir el 12 de mayo pero tuvieron que cerrar sus puertas por el aumento de los contagios de coronavirus en la Ciudad.

En el plano continental, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, aseguró hoy que "no hay dudas" de que la región de las Américas "ha pasado a ser el epicentro (mundial) de la pandemia Covid-19", por lo que "no es momento para flexibilizar las restricciones" de circulación o contacto social "ni reducir las estrategias preventivas".

En el plano internacional, el coronavirus siguió avanzando con fuerza, sobre todo

en Rusia, que duplicó la cantidad diaria de muertos por la enfermedad y es el tercer país con mayor cantidad de casos confirmados. Reportó 174 decesos en las últimas 24 horas, casi el doble de los 92 registrados ayer, y totaliza 3.807 muertes por la enfermedad, con cerca de 9.000 contagios nuevos, lo que sumamás de 362.000 casos confirmados.

En Brasil, escaló un enfrentamiento entre el gobierno central y las autoridades de Río de Janeiro en torno de un caso de supuesta corrupción en la gestión de la pandemia.

En tanto, Chile registró hoy 45 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, la mayor cifra de decesos que sólo se había alcanzado el 21 de mayo, mientras el total de muertes superaba los 800 y el de nuevos contagios diarios se mantenía cerca de 4.000, pese a cumplirse diez días de cuarentena en la capital.

Por otra parte, el impacto económico de la COVID-19 resonó con vigor en Europa, donde 58% de sus habitantes declaró que tiene problemas económicos.

El gobierno español declaró hoy diez días de luto oficial a partir de mañana por las víctimas del coronavirus, tras haber logrado controlar uno de los peores brotes a nivel mundial, que hasta el momento provocó 26.834 muertos, según los últimos datos oficiales.

En Reino Unido, la cantidad de fallecidos por el coronavirus llegó hoy a 47.347, según los últimos datos disponibles de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), que señaló que actualmente se registra el menor número víctimas mortales en seis semanas.

El mundo acumulaba hoy 5,37 millones de casos confirmados de COVID-19 y 344.454 muertes por la enfermedad, según el balance diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o 5,54 millones de contagios y 347.836 fallecimientos, según la base de datos en línea de la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Fuente.- https://www.telam.com.ar