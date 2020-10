Para festejar el día de la Madre y con todas las medidas de prevención Biofábrica presenta una nueva edición de Misiones Siempre en Flor, este sábado 17 de Octubre. Biofábrica abrirá sus puertas donde ofrecerá plantas ornamentales, aromáticas y frutales para el público amante de las plantas. También estarán emprendedoras viveristas de Posadas con sus productos. Se tomarán todas las medidas para minimizar el riesgo de contagios que supone la actual pandemia de COVID-19. Se dispondrá de un espacio donde se exhibirán y comercializarán las plantas y un circuito de circulación para facilitar el distanciamiento social. El horario de atención será de 9,00 a 16,00 horas, el uso de barbijo será obligatorio y no estará permitida la presencia de menores de 16 años. De acuerdo al protocolo sanitario se dispondrán de islas separadas donde se podrá mantener la distancia prudencial entre los clientes y empleados y evitar el aglomeramiento de personas. Será obligatorio el uso de barbijos y guantes de látex en los puestos de ventas, con el fin de garantizar la salud, no solo de los trabajadores, sino de también de los consumidores. Estará prohibido compartir mate, tanto entre empleados, como empleados y consumidores. A los consumidores se les solicitará respetar el sentido único de circulación, no tocar o manipular los productos y limitarse a señalar el que está interesado en adquirir.

Gentileza.- Biofábrica Comunicación

12 de octubre de 2020