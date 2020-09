¿Es una segunda tapa? ¿Una inutilidad descartable? ¿Un capricho de las compañías que envasan el aceite comestible...? No. Y es verdad aunque no lo creas. Cualquiera que cocine lo sabe: una vez que destapamos la botella plástica del aceite, aparece una taponcito también plástico que, hasta ahora, era atribuido a la función de impedir que se desbordara el fluido. Sin embargo, luego de muchos mitos con relación a ese cosito siempre descartado, una usuaria de Twitter reveló finalmente el misterio: tiene una función superior, más práctica a la hora de hacer uso del aceite. "Les quiero mostrar esto que no sé si saben. Vieron que el aceite trae este cosito, bueno, vos lo sacás y lo ponés dado vuelta y miren...", explica la usuaria en un breve video que rapidamente se convirtió en viral y ya tiene más de 400 mil reproducciones.

Fuente.- https://www.minutouno.com

27 de Septiembre de 2020