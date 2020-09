Un hombre falleció en la ruta luego de que no lo dejaran ingresar de Córdoba a La Pampa

El paciente de 71 años vivía en Villa Huidobro y tenía cobertura médica en una clínica pampeana, pero no le permitieron atravesar el límite interprovincial. Un hombre de 71 años, residente de Villa Huidobro, al sur de la provincia de Córdoba, falleció luego de que le impidieran el ingreso a la ambulancia a la provincia de La Pampa, donde tenía cobertura del Pami para su internación en la Clínica Santa Teresita de Relicó, cerca del límite interprovincial.

El paciente se encontraba internado en el Hospital de Huinca Renancó, Córdoba, pero requirió una derivación urgente el jueves a la noche a una clínica de mayor complejidad. Por este motivo, se decidió trasladarlo desde Villa Huidobro hasta la localidad de Relicó, La Pampa, ubicada a solo 45 kilómetros, pero un retén policial dispuesto allí por la pandemia de coronavirus le impidió el ingreso a la provincia. Por este motivo, la ambulancia tuvo que dar la vuelta y dirigirse de urgencia a Río Cuarto – a 217 kilómetros, pero no llegaron a tiempo debido a la distancia y el hombre murió en la ruta.

“Se trata de una persona que se encontraba en el Hospital de Huinca Renancó y pretendía ser derivado a la localidad de Relicó, La Pampa, donde no le permitieron el ingreso y falleció camino Río Cuarto”, confirmó el intendente de Villa Huidobro, en diálogo con C5N.

La localidad cordobesa de Villa Huidobro se encuentra en el límite con La Pampa y, hasta el momento, el intendente informó que funcionaban como “una zona integrada en materia sanitaria” lo que “se ha visto vulnerada por las medidas impuestas por el gobierno pampeano sobre el Covid-19”.

El hecho se suma al caso de un anestesista que vive en La Pampa y trabaja en dos Hospitales de Córdoba, a quien le exigen que, de regresar a su provincia de origen, deberá hacer una cuarentena obligatoria; por el mismo motivo de prohibición de ingreso, una mujer que tuvo que dar a luz en la ruta mientras era trasladada a Laboulaye.

“Me comuniqué con el ministro de Salud de Córdoba para comunicarle la gravedad, compartió mi preocupación y al día siguiente le cuento el agravante de que no estaban permitiendo los ingresos de las ambulancias a Relicó. Horas más tarde se produjo el deceso de esta persona”, informó Quiroga.

Según indicó, las obras sociales APRO y PAMI poseen un convenio firmado para atender a pacientes del departamento de General Roca.

“El intendente de Relicó me indicó que las autoridades pampeanas habían dispuesto estas medidas por el brote de coronavirus en Huinca Renancó – a 17 kilómetros de Villa Huidobro-. Lejos de respetar la esencialidad que dispone el decreto presidencial para los profesionales de la salud, hoy en día vemos como de manera autoritaria se vulnera la misma y se disponen trabas que son perjuicio para nuestra gente”, expresó con preocupación.

“Como mandatario me encuentro con la única posibilidad de rezar para que no se produzca una derivación porque esto podría ser terriblemente grave para nosotros”, expresó el intendente y agregó: “Lamento que en seis meses las autoridades no se hagan puesto de acuerdo para lamentar estas cosas”.

Foto.- Retén policial en Relicó, localidad en el límite entre Córdoba y La Pampa

Fuente.- https://www.minutouno.com

21 de Septiembre de 2020