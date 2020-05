La Licenciada Martínez de Zorzi lleva adelante importantes estudios en diversos campos

La Licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y actual Investigadora Doctoral de CONICET, Victoria Martínez de Zorzi, trabaja en la ciudad misionera de Puerto Iguazú en el Instituto de Biología Subtropical teniendo a campo un estudio de conservación de primates en el Noreste de la Provincia, relevando las poblaciones de los monos caí (Sapajus nigritus) como también con estudios genéticos en ambientes continuos y fragmentados.

Además, un proyecto de recolección de micro plásticos en el Río de la Plata como también haber participado en informes socio-ambientales de pueblos contaminados. Victoria Martinez de Zorzi, Licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, joven de 25 años, comenzó el año pasado en el Instituto de Biología Subtropical (IBS-UNaM-CONICET) de Puerto Iguazú su Beca Doctoral CONICET titulada Impacto de la fragmentación de hábitat sobre los monos caí (Sapajus nigritus) en el Noreste Argentino, al mando de la Dra. Luciana Inés Oklander y su compañera la Lic. Gimena Illia. En sus tiempos libres, y por su gran pasión y preocupación por los ecosistemas acuáticos, viaja a la Ciudad de Buenos Aires para poner en pie un proyecto de recolección de microplásticos y análisis de metales pesados en el Rio de la Plata a modo de mitigar potenciales procesos de bioacumulación en las cadenas tróficas y sus potenciales efectos en la salud humana.



¿Cuáles son las características desde el punto de vista de la conservación de tu actual especie de estudio?



La especie Sapajus nigritus, conocida como monos capuchinos negros o monos caí es endémica del Bosque Atlántico, en el cual parte se encuentra en nordeste de la Argentina, en la provincia de Misiones y al sudeste y sur de Brasil. Esta ecorregión es de importancia global para la conservación debido a su alto nivel de biodiversidad y endemismo, pero actualmente ocupa menos del 6% de su extensión original. Los monos caí son fundamentales en el ecosistema debido a su rol que cumplen en el reciclaje de materia orgánica, la producción de nutrientes y en el mantenimiento y regeneración del bosque. También actúan como polinizadores y dispersores de semillas, cumpliendo un papel fundamental en la regeneración de la selva, además de ser íconos turísticos. Desafortunadamente, esta especie fue categorizada por la IUCN como “casi en peligro de extinción” (NT, “Near Threatened”), debido por la caza, pérdida y fragmentación de su hábitat.

¿Cuáles son las principales causas que han originado estas amenazas?



Argentina ha sufrido un reemplazo importante de sus bosques nativos como resultado de la tala a gran escala para fines agrícolas y plantaciones de pinos, iniciados en la década del 90. Junto con la sustitución de monte nativo, los individuos de la especie han disminuido a una tasa aproximada al 30% con respecto a las tres últimas generaciones (48 años). Estudios recientes han demostrado que en regiones de hábitat fragmentado y antropizado los monos caí tienden a desaparecer o a declinar en número, ya que esta especie requiere de áreas de acción relativamente grandes para poder persistir. Por otra parte, esta expansión agro-forestal vino acompañada de conflictos entre los productores y la vida silvestre, como en el caso de los monos caí, ya que utilizan los cultivos como fuente de alimento, convirtiéndose en verdaderas plagas agroforestales. Por estas razones, la perdida y fragmentación de hábitat han colocado a S. nigritus como “Vulnerable” en Argentina sumada la amenazada que esta especie de primate presenta debido a cazadores furtivos y traficantes de mascota.

¿En este contexto, cuáles son las variables que tu investigación propone para conservar esta especie?



La acelerada disminución regional y local del hábitat, hace necesario el desarrollo de investigaciones científicas sobre la variabilidad genética a fines de conocer la flexibilidad adaptativa que presenta esta especie y su entorno. Estudios anteriores realizados en la región con otras especies de primates, han demostrado que en ambientes fragmentados y antropizados se genera una disminución la migración de estos individuos aumentando la endogamia en los grupos de primates. Esto produce a largo plazo una disminución de la variabilidad genética y una mayor susceptibilidad de estos animales frente a los nuevos vectores de enfermedades o cambios ambientales. Es por ello que este proyecto dirigido por la Dra. Luciana Inés Oklander y acompañado de la contribución de la Lic. Gimena Illia y técnicos de CONICET, José Demetrio Paliza, Dr. Agustín Solari y Fernando Foletto, está investigando los posibles efectos de la pérdida y fragmentación del hábitat en la estructura genética y poblacional de S. nigritus en Argentina

¿Qué medidas o estrategias proponen?

En este proyecto, proponemos analizar los marcadores genéticos en un primate neotropical como modelo para evaluar los efectos de la fragmentación del hábitat en la diversidad genética y generar estrategias de conservación que posteriormente puedan aplicarse a muchas otras especies arbóreas que enfrentan amenazas similares a los restos del Bosque Atlántico en Argentina. Si nuestros resultados muestran un aislamiento de las poblaciones estudiadas, propondremos estrategias para la mitigación de estos impactos, como corredores biológicos para conectar los fragmentos de bosques que se han separado y mantener la conectividad del paisaje, por ejemplo.

¿Como este proyecto puede aportar a la conservación de esta especie?



Este proyecto será el primero en estudiar y comparar poblaciones silvestres de S. nigritus en ambientes continuos y protegidos tanto en ambientes desprotegidos y fragmentados del Noreste Argentino. Los resultados de este trabajo proporcionaran datos genéticos a las Secretarias Ambientales Nacionales y Provinciales para contribuir a las decisiones políticas en la conservación de especies arbóreas del Bosque Atlántico argentino. Todos los datos se agregarán al Observatorio Ambiental del Instituto de Biología Subtropical, lo que permitirá que otros apliquen estas técnicas a otras especies en situaciones similares, incluidas otras especies de primates en el Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina.



¿Porque crees que es importante conservar esta especie?



Además de los beneficios ecosistémicos que menciones anteriormente, conservar esta especie implica preservar grandes cantidades de hectáreas del Bosque Atlántico el cual es nicho miles de especies y culturas que habitan en él. Las especies no estas por sí solas en el ambiente, sino que están interconectadas unas con otras. Perder solo una implica perder toda una red de interacciones que está detrás de ella. Preservar miles de hectáreas de monte implica contribuir indirectamente a la regulación climática global. Pero en lo personal, creo que se trata más de una simple cuestión ética que hay de trasfondo: El solo hecho de pensar que una especie se fuera a extinguir hace que el mundo sea un mundo más triste y menos feliz. Creo esa es la cuestión. Sería muy egoísta tener conciencia del problema y no hacer nada por ello. No me gustaría tener el placer de contarle en un futuro a un niño que tuve la posibilidad de sentir el frio de un glaciar, de escuchar un pájaro cantar, de disfrutar de bañarme en el agua de un rio y que ellos no puedan nunca vivirlo o conocerlo.

Sobre la Lic. Victoria Martínez de Zorzi - Investigadora Doctoral CONICET - Instituto de Biología Subtropical (IBS). Universidad Nacional de Misiones y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNAM-CONICET-Argentina).

Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).

Proyecto Vicma Conservation, Remedation, Restoration.

