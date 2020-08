Resaltan la importancia de los controles mamarios para la detección temprana del cáncer de mama

Desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas informan a la comunidad sobre patologías mamarias.

Destacan la importancia de los controles para lograr la detección temprana, incrementando la posibilidad de resolver enfermedades mamarias como el cáncer de mama. En este sentido, el Médico especialista en Mastología, del mencionado Centro Asistencial,Dr. Carlos María Álvarez mencionó cómo es un control mamario. “Siempre en la consulta ginecológica forma parte el examen mamario, la paciente va siendo asesorada por el médico, quien en determinado momento va solicitar estudios como ser: ecografías, realizará un examen físico y si es una persona que se encuentra en el grupo etario más frecuente, de patología mamaria-cáncer de mama, que seria entre los 40 y 60 años, de rutina, indicará una mamografía con complemento de otros estudios”. Por lo que, señaló que es sumamente importante realizar los controles ginecológicos - mamarios, aunque la paciente se sienta bien, sin síntomas.

Al tiempo que resaltó, que la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura. “En la patología mamaria y sobre todo en cáncer de mama, no existe una acción que me permita evitar una enfermedad, pero si es posible detectar una patología en sus inicios, donde el paciente no presenta síntomas, es decir, si se detecta un nódulo en esa situación, las chances de curación son muy altas, por lo que le da la posibilidad a la medicina, de resolver esa patología”.

¿Qué es?

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, en especial a partir de los 50 años.

Detección temprana

La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. En estos casos es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

Síntomas

Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones de la mama detectables en el examen físico, se pueden observar retracción del pezón, cambios en la textura y el color de la piel, prurito o lesiones descamativas en el pezón. Otras señales son: protuberancia, asimetría, huecos, hendiduras, venas resaltadas, enrojecimiento o ardor, liquido o secreciones, erosión en la piel, dolor de axila.

