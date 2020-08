Matías Sebely presenta su libro “El éxito del fracaso"

El viernes 28 de Agosto, a las 18,00 horas, se realizará la presentación oficial, vía Streaming. Acompañado por el Diputado y ex Gobernador, Hugo Passalacqua, el autor compartirá detalles de su tercer libro y dejará habilitada la página web para su descarga gratuita en cuatro idiomas. “El éxito del fracaso. Hacer y emprender”, es el nombre de una nueva producción de Matías Sebely; una historia, una consigna, una certeza en el medio de la incertidumbre que en estos tiempos se experimenta. El libro se enfoca en mostrar los aprendizajes del empresario, errores y conocimientos en el camino de emprender, en todo momento y lugar. Teniendo en cuenta su trayectoria, promueve la importancia y el valor de creer. “Es fundamental que estemos seguros de esa idea que tenemos, porque de esa forma sabremos que si algo no funciona hay que darle tiempo, rodearnos de quienes nos animen y no tenerle miedo al fracaso. Si no funciona, no es el fin.

Simplemente eso nos indica que debemos pensar otra estrategia y revisar lo que estamos haciendo”, sostuvo Sebely. La presentación se realizará de manera virtual, a través de Facebook desde la Fanpage @matiassebelyok, desde Instagram del autor, y por Youtube. En la ocasión, estará acompañado por el Diputado y ex Gobernador, Hugo Passalacqua, quien además escribió el prólogo, compartiendo el mismo espíritu hacedor y comprometido del autor. Finalizado el evento, el libro podrá descargarse de manera gratuita desde la página web: www.elexitodelfracaso.com.ar . Estará disponible en cuatro idiomas: español, inglés, francés y portugués. Y se sortearán ediciones impresas para quienes estén participando virtualmente de la conferencia.

Sobre el autor

Matías Sebely nació en Leandro N. Alem. Es abogado, procurador y desde hace algunos años, empresario de una start-up distinguida en distintos foros y eventos. En el 2011 asumió como Director Ejecutivo del Hospital de su ciudad (Leandro N. Alem - Misiones), y desde 2016 preside la Fundación Alimentos para el Mundo, siendo la base para desarrollar un emprendimiento sin precedentes en la región. También fundó y dirige, junto a su esposa, la marca De La Finca, donde producen verduras hidropónicas y alimentos saludables para toda la familia. Posee decenas de reconocimientos, entre las que se cuentan su ponencia en TEDx Posadas, donde presentó su desarrollo de comidas liofilizadas, denominada "Comida por Un Dólar". Comenzó su primer negocio con solo 16 años, donde ya invertía tiempo y esfuerzo en desarrollo innovadores.