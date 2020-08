María Cecilia Medina: "Cantar me apasiona por eso me inscribí al concurso y con gran alegría estoy en la final en el rubro lírico en Misiones"

Así lo afirmó María Cecilia Medina en la mañana de este Martes. Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "información al Límite" que se emite por L I Radio 99.1 Apóstoles a la cantante lírica María Cecilia Medina quien es finalista del Concurso de Misiones Canta en red CANTA organizado por el Parque del Conocimiento de la provincia de Misiones con cantantes de toda la Provincia. "Yo tengo otra profesión pero me encanta cantar, por eso me inscribí en este concurso organizado por el Centro del Conocimiento en el rubro solista lírica y para gran sorpresa estoy en la final", señaló Medina. "Se puede votar hasta el jueves a las 23,59 horas y es simplemente poner un me gusta en el vídeo del Parque del Conocimiento, el vídeo que tiene mas me gusta gana el concurso". "El video que subí lo hice en la Iglesia Santísima Trinidad de la ciudad de Apóstoles por la acústica que posee, ojalá muchos jóvenes se animen a cantar ya que es algo muy lindo , para mí personalmente es un cable a tierra y lo hago con mucha satisfacción", concluyó la también Licenciada en Nutrición, María Cecilia Medina.