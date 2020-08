Misiones también es vanguardia en la atención al niño nacido prematuro

Un día, Paula Schapovaloff soñó con abrir un centro de atención para los niños nacidos prematuros, para que otras madres no tuvieran que pasar lo que ella pasó con su hijo y para que esas familias tuvieran la atención que necesitaban. Pensó en un espacio público y gratuito, con una asistencia interdisciplinaria. Y hace un año, con la Fundación Pequeños Gigantes que preside, ese sueño se hizo realidad. Y no sólo eso, no se detuvo, fue creciendo, tomando como propios otros objetivos. “Hoy no alcanzaría con una Subsecretaría de Niñez y Familia, sino una Secretaría de Estado de la temática con una subsecretaría de atención y seguimiento al niño nacido prematuro”, propuso, por ejemplo, en una entrevista con Enfoque. Para Paula, “este primer año significó mucho esfuerzo, muchas puertas abiertas, muchas familias y niños contenidos. Y nos abrió un panorama que muchas personas no tenían en cuenta”.

“Somos el único centro en trabajar gratis. Misiones es la provincia que mayor cantidad de nacimientos prematuros tiene en la Argentina. Y empezamos a dar a conocer estos números, esos derechos, de una manera que antes no se tenían en cuenta. Y esos papás de prematuros hoy saben que sus hijos tienen derechos, conocen un lugar para estar contenidos, que el seguimiento de los chicos es tan importante para que tengan una mejor calidad de vida, una vida plena”, reflexionó.

La presidenta de la fundación aclara, que “cuando se habla de prematuros, muchas veces se piensa en un niño enfermo. Y no es así. Nadie piensa en el después de esos chicos, sólo en el hoy. Y hay que pensar que cuando salen de Neo es un ‘ya’. Ese ‘ya’ es el control, el seguimiento, la contención a los papás. Cuando nace un niño prematuro, nace una familia prematura. Es toda la familia la que se tiene que adaptar, entender que ese bebé no está enfermo, que tiene una condición que se puede tratar”.

“Hemos visto niños que tienen muchísimas secuelas, que son tratables si se las agarra a tiempo, con un tratamiento y una terapia adecuados. Ese niño puede tener una calidad de vida mejor, una visión de futuro, que es uno de los derechos de los chicos nacidos prematuros”, explicó.

En su balance del primer año de vida, Paula reiteró que “hicimos muchísimo. Lo primero que pudimos concretar es este Centro de Contención y Seguimiento en Posadas. Esto era anhelado por muchísimas familias. Se hace aquí estimulación temprana, psicología, psicopedagogía, nutrición y contención a los padres. Y lo más importante es que pudimos hacerlo público y gratuito. Se atienden a niños desde 45 días hasta los 7 u 8 años. Es decir en todo su proceso de aprendizaje”.

Destacó que “es el primer centro de la Argentina en trabajar esta temática de manera gratuita. Acá los padres vienen y no pagan un peso. Lo mismo en la ciudad de Apóstoles, donde pudimos concretar la reapertura en la Expo Yerba de una Sala Multisensorial Blanca para chicos con TEA (Trastornos del Espectro Autista) y estimulación temprana. Fue gracias al apoyo de la gestión de la intendente, María Eugenia Safrán”.

“Hemos hecho un trabajo territorial muy grande. Si bien la fundación está hace un año, nosotros venimos trabajando hace seis años. Y fuimos el único grupo de la provincia que salió a trabajar con niños. En el área social de la fundación tenemos 10 merenderos en toda la provincia. Se trabaja en equipo con los municipios, que ayudan a esas familias. En Apóstoles, además de la comuna, con el Centro Pequeño Mundo, que tiene años de experiencia. En Posadas, se articula con los centros de salud, por ejemplo”, añadió con mucho orgullo.

Con respecto a la normativa vigente en Misiones, apuntó que “la provincia tiene una Ley, sancionada en 2017, de seguimiento al niño nacido en riesgo. Esto va hasta el año de vida”.

“En 2010, la UNICEF dio a conocer los Derechos del Niño Nacido Prematuro. Pero queda en una mera declaración si no lo ponés en práctica, si no lo hacés una costumbre. Desde hace mucho tiempo, pedidos que esa Ley de Seguimiento sea una norma que ponga en práctica esos derechos del niño nacido prematuro”, admitió.

Y agregó: “Queremos que ese seguimiento sea hasta los 7 u 8 años, porque a veces las secuelas recién se notan cuando el chico ingresa en la vida escolar. Hasta la ceguera del prematuro se puede evitar, si se hace lo que se tiene que hacer en tiempo y forma. Desde los médicos, pasando a los papás y hasta los legisladores”.

La directora de la fundación comentó que “presentamos un proyecto de ley y está en estudio en la Cámara de Representantes”.

Finalmente, adelantó que el tercer centro de contención y asistencia funcionará en Eldorado. “Nosotros hacemos un estudio de la población cuando analizamos el lugar para abrir un centro. Cuáles son las patologías que prevalecen. Y ahora nos vamos a instalar en Eldorado, donde hay nacimientos prematuros y existe una Neo que trabaja mucho, que tiene muchas familias que llegan de otras localidades, como Iguazú, por ejemplo”, confió.

“El equipo de seguimiento del Hospital Samic es impresionante. Médicos y enfermeras muestran una contención y una calidez que emociona”, ponderó.

Y remató: “Ya estamos avanzando para concretar el proyecto junto al municipio”.

