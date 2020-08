Vizzotti: Ingerir dióxido de cloro "no tiene ningún beneficio" anticoronavirus y "puede ser tóxico"

La funcionaria rechazó de esta forma la acción de la conductora de televisión Viviana Canosa, que anoche frente a las cámaras, bebió de una botella plástica líquido que ella describió como dióxido de cloro sobre el que dijo que es antídoto contra el Coronavirus (COVID-19). La Secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti, afirmó hoy que la ingestión de dióxido de cloro, "no tiene ningún beneficio" contra el coronavirus y dijo que por el contrario "puede ser tóxico". La funcionaria rechazó de esta forma la acción de la conductora de televisión Viviana Canosa, que anoche frente a las cámaras, bebió de una botella plástica líquido que ella describió como dióxido de cloro sobre el que dijo que es antídoto contra el Coronavirus (COVID-19). En tal sentido Vizzotti, expresó su preocupación por el hecho de que algunos "comunicadores generen situaciones que pueden ser peligrosas".

"El ANMAT sacó un aviso o comunicado en relación a que no es un producto aprobado y que no solamente no existe evidencia de beneficio sino que puede ser tóxico".

La funcionaria advirtió que acciones como las de Canosa "pueden impactar en la conducta de algunas personas, que por temor o por confianza, puede adoptar una actitud que le genere perjuicios".

"No está demostrado que el dióxido de cloro tenga ningún beneficio y generar más dudas e incertidumbre sobre curas mágicas no es bueno", apuntó Vizzotti.

Fuente.- https://www.telam.com.ar