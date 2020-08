“Me considero una mujer de suerte”, dijo la ganadora de Desafío Confort

Se trata de Isabel Staciuk de 64 años, una ama de casa que reside en el Barrio Andresito de la ciudad de Apóstoles. “Estoy muy contenta, la sorpresa fue grande.

Tengo suerte de ganarme cosas”, comentó tras recibir al equipo de IPLyC Social, encargado de entregarle el combo N° 2 que contiene un lavarropas, un termotanque, una cocina, un caloventor, y una licuadora. Se enteró de la buena noticia, gracias a una amiga que reside en Puerto Azara, que es donde Isabel pasó parte de su vida, antes de radicarse en Garruchos (Corrientes), y establecerse en la Ciudad de las Flores, hace 16 años. Madre de diez hijos y 23 nietos, agregó que “me anoté con la esperanza de ganar, hace bastante tiempo, mientras vendía quiniela en la agencia. Un día las chicas me dijeron que me anotara, y lo hice”. Si bien “me considero una mujer de suerte, no saben la alegría que me da recibir estos premios. En estos momentos, por ejemplo, no puedo comprarme una cocina. Si bien la que tengo, y la cuido como oro, ya se deterioró bastante. El horno no funciona y de las seis hornallas, solo me quedan tres. Así que es una alegría tener una cocina nueva. Aunque todo me viene muy bien”. Invitó a la gente a que “se inscriba con esperanza, y que espere, que tenga paciencia, que todo llega a su tiempo. Me pone muy feliz que la gente se gane los premios, más aún cuando son personas que realmente necesitan.



Agradeció al IPLyC SE “por lo que está haciendo. Me encanta lo que hacen, me encanta el premio, estoy emocionada”.



A través del Programa Desafío Confort, el IPLyC SE quiere llegar a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario online en la página www.loteriamisiones.com.ar.

De este programa participan las mujeres registradas como amas de casa y beneficiarias de la pensión única provincial, y las personas que se registraron en el programa Buen Día Señora. Podrán inscribirse, además, todas aquellas amas de casa o padres de familia que no estén en relación de dependencia o tengan actividad autónoma y CUIT.

Gentileza.- María Rosa Titus - Responsable Área Prensa IPLyC SE