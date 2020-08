El mundo necesita construcciones más eficientes y amigables con el medio ambiente

Toda la lógica del mundo se dirige a la eficiencia, y en ese sentido, el ahorro de energía es uno de los objetivos principales, aunque provincias como Misiones aún no acepta del todo los nuevos conceptos que en otras partes del mundo ya son normales. Así como las luminarias Leds en un principio fueron resistidas, pero luego las familias por sí mismas fueron reemplazando los focos comunes por los más eficientes; con el concepto de “casa pasiva” ocurre lo mismo.

Las personas por desconocimiento se resisten, pero es cuestión de tiempo para que se den cuenta de las conveniencias en comparación con los sistemas de construcción tradicionales que se usan en la región.

Casas Pasivas

Este tipo de construcción ya es popular en Europa, Asia o Estados Unidos por sus altos aportes de eficiencia y ahorro energético. Se trata de un sistema de construcción que considera los nuevos conceptos de construcción amigables con el medio ambiente, para que la vivienda familiar o edificio, prácticamente no necesite el uso de aire acondicionado en verano o calefacción en invierno.

Siendo uno de sus secretos principales, la utilización de hormigón celular, construido en Misiones por la empresa Block SRL, con la fábrica en la localidad de Cerro Azul, y oficinas en; Apóstoles, Oberá y Posadas.

Con una construcción hecha con los bloques de hormigón celular, no solamente se logra ahorro de energía y una vivienda más eficiente, sino que también se logra una construcción ignífuga y acústica.

Además, lejos de los prejuicios que resuenan, construir una casa pasiva no es más costosa que construir una casa con cualquiera de los otros sistemas tradicionales conocidos en la zona, sino que además es eficiente y genera un ahorro energético que está por arriba del 50% de lo que consume una familia en Misiones.

Pensar en la casa propia

Cuando una familia piensa en hacer su casa, piensa en una inversión importante que es para toda la vida, es una decisión importante, por eso, tomarse el tiempo para considerar estos temas, sin apuros, con profesionales que tengan los conocimientos y la paciencia de explicar todas las variables, es fundamental. Además, considerar todos los nuevos conceptos aplicados a la construcción, que consideren el ahorro de energía en una provincia donde las casas normalmente no están preparadas ni para el frío ni para el calor, donde por las altas temperaturas en verano prácticamente no se pueden apagar los aire acondicionados; el sistema de construcción de casa pasiva es para tener en cuenta. Y hablando de la construcción ya conocida, hay que afirmar que es verdad que los sistemas de construcción con ladrillos son los más populares, no son los más eficientes, y si quisiéramos igualar los beneficios de los bloques de hormigón celular, se tendría que recurrir a métodos de difícil viabilidad como las construcciones compuestas, pero así y todo no se alcanzaría a los niveles de eficiencia que ofrece las casas pasivas que se desarrollan íntegramente en Misiones por la empresa Block SR.



Para saber más, ver en www.blocks.com.ar

Gentileza.- Agencia Pensar