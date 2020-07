Tres mendocinos crearon postes de plástico reciclado para evitar la tala de árboles

El emprendimiento permite recuperar más de seis mil kilos del material desechado y reduce la tala aproximada de trescientos árboles por hectárea. Carlos Arce, Pío De Amoriza y Leonardo Cano son los impulsores del proyecto Madera Plástica Mendoza (MPM), un emprendimiento mendocino dedicado al reciclaje de plástico para transformarlo en postes y perfiles.

La iniciativa comenzó en 2017 con sede en la localidad de Junín (Mendoza). Estos postes se fabrican 100 por ciento con material plástico reciclado, sin uso de agua y son resistentes a las inclemencias climáticas, humedad, insectos y productos químicos. “Podemos darle un mejor destino al residuo plástico de difícil disposición, transformándolo en bienes de uso que reemplazan la madera, evitando la tala de árboles y generando un gran impacto ambiental. Nuestra materia prima viene de recuperadores urbanos, apoyando economías sociales”, explican desde MPM.

Cada poste plástico VIDPLAST recupera más de 10 kilos de residuo plástico. En una hectárea, son más de 6.000 kilos. Esto evita la tala de más de trescientos árboles.

Respetuoso con el medio ambiente

No requieren mantenimiento

Resistentes a la humedad

Resistentes a cambios climáticos y temperaturas extremas

No son atacados por insectos

No se rajan ni astillan

Pueden ser colocados mecánicamente sin necesidad de pozo

Se pueden trabajar con las mismas herramientas que la madera

Se pueden clavar, engrampar, cortar, agujerear, pintar, etc.

Por Marcos Capparelli

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar