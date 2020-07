Andy Kusnetzoff fue dado de alta tras pasar una semana internado: "Fue complicado, tuve una neumonía grande"

El periodista reveló que ya dejó el sanatorio en el que estaba, pero que seguirá con una cuarentena estricta por diez días más. Luego de haber anunciado públicamente la semana pasada que tenía coronavirus, este martes Andy Kusnetzoff contó que en las últimas horas fue dado de alta después de haber pasado varios días internado en terapia intermedia por una fuerte neumonía que le produjo el COVID-19. Según dijo el periodista, a pesar de ya haber salido del sanatorio, no volvió a su casa todavía, ya que se encuentra en un departamento donde cumple con la cuarentena que le indicaron. "Me quedan 10 días para poder estar con Flor (su mujer) y con Elena (su hija), así que acá estamos esperando”, comentó en su programa de radio Perros de la Calle. En su relato, indicó que el lunes de la semana pasada se acercó al Sanatorio de la Trinidad a testearse, aunque pensó que si estaba enfermo, iba a poder hacer el aislamiento en su casa, algo que no sucedió porque cuando su doctora vio los estudios que le habían hecho, se dio cuenta de que Kusnetzoff cursaba una neumonía bastante grande que requería internación. Como estaba convencido de que iba a volver a su hogar, el momento en que se enteró que iba a quedarse en el centro de salud muy "difícil y complicado", sobre todo por lo que mostraba la tomografía que se había realizado.

“Aparentemente, este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”, dijo emocionado.

Cuando habló de sus síntomas, especificó que sentía el cuerpo "cagado a palos", y que además de no tener fuerza para nada, empezó con un agotamiento que le resultó llamativo. Luego, tuvo fiebre, y ya internado le monitoreaban a diario el oxígeno porque si le llegaba a faltar, podía precisar de un respirador.

"Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”, sostuvo.

En cuanto a la internación, dijo que a pesar de que siempre tiene un gran poder de adaptación, esta vez fue difícil, porque debió estar en una habitación en la que no pudo salir por una semana entera.

Además, aclaró que sí ingresaban médicos, pero que lo hacían muy poco, y que se pasaba el día entero solo, sin poder siquiera hablar con nadie.

"Yo trato de no juzgar a nadie y entiendo que cada uno hace lo que puede, sobre todo con lo laboral. Pero hay una parte que no es laboral. Por esto, a los relajados, traten de cuidarse. No todos son asintomáticos, también tenés casos como el mío, que estuve en terapia intermedia”, se lamentó.

Del mismo modo, explicó que durante todo este tiempo en que debió exponerse por trabajo, siempre fue muy obsesivo con la forma en que se cuidó, y que aún así, a pesar de no haberse relajado, se enfermó igual.

“Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó esta pandemia, atento a la ropa, no entré ni una naranja que no fue pasada por lavandina, a todos lados con barbijo y después hasta con máscara transparente que te tapa toda la cara, y me contagié. Me enojé con los que no usaban barbijo, y me pasó más allá de toda la responsabilidad”, cerró.

Fuente.- https://www.bigbangnews.com