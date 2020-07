Falleció Marcos Gastaldi, ex marido de Marcela Tinayre

El empresario sufría Parkinson y era cuidado por su ex pareja y madre de Rocco, el hijo que tuvieron juntos. El empresario Marcos Gastaldi, ex marido de Marcela Tinayre, murió en las últimas horas luego de un empeoramiento de su salud.

El ex banquero sufría Parkinson y a pesar de estar separados, la conductora mantenía una estrecha relación de amor y cuidado. Juntos, fueron padres de Rocco, que actualmente tiene 18 años. Gastaldi fue internado hace una semana por una infección, publicó La nación, por lo que Tinayre le dedicó en Instagram varios mensajes de fuerza. "¡Amor! Ponele garra siempre lo hiciste, ejemplar", "¡¡fuerzaaaa, vos podes!!" y "¡Marcussss te estamos todos esperando!", expresó. El año pasado, Marcela había contado el problema de salud que atravesada su ex pareja. "Mi marido tiene una enfermedad de Parkinson terrible, y a pesar de que estoy divorciada de él, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo en mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho", contó en ¡Hola! TV.

Fuente.- https://www.minutouno.com