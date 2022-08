Fue durante la 1° Jornada Preparatoria XV Congreso Argentino de Derecho Societario XI Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa que se desarrolló el 2 y 3 de Agosto, en formato híbrido. Muy convocantes en el número de asistencias tanto en la presencialidad como en la virtualidad, con más de un centenar de asistentes en el zoom, y el Edificio Histórico de la Unidad Académica, ubicada en Salta 459 de la ciudad de Corrientes.

El mega evento, congregó a disertantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quienes aportaron conceptos de la actualidad jurídica, ante la presencia de estudiantes, docentes, magistradas, magistrados y representantes del Poder Judicial de la región.

Participó de la apertura el Decano, Dr. Mario Roberto Villegas quien habló sobre “el propósito que tenemos desde la universidad pública, para tratar de generar un espacio de diálogo que nos permita reflexionar sobre la necesidad de poner en debate, no sólo la legislación, sino también, la manera sobre cómo poder desarrollar estrategias jurídicas que nos permitan construir y aportar a nuestra sociedad y a nuestro país mejores espacios para el desarrollo de las empresas”.

En esa línea Villegas convocó a “pensar en cómo generar mayores inversiones, mayores niveles de empleabilidad, en cómo lograr un sistema fiscal comprensible para el funcionamiento de nuestra economía y tratar de sacar adelante, necesariamente, a nuestro país”, teniendo en cuenta el aporte que realizan las universidades nacionales a la “economía del conocimiento”.

Por su parte, la Vicedecana Dra. Hilda Zulema Zárate otorgó la bienvenida a quienes participaron en forma presencial y virtual y destacó “los aportes valiosísimos de los destacados disertantes” que incrementarán todo el haber de profesionales de la zona”.

Como marco de la apertura y en su calidad de director del Departamento de Derecho de la Empresa, el profesor Dr. Carlos Rodríguez, subrayó la importancia del evento dado que desde su perspectiva: “necesitamos empresas que cumplan con la responsabilidad social y ambiental, porque es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de nuestra sociedad”.

-

Más detalles del evento de Córdoba

También estuvo presente vía zoom, el Coordinador General del Congreso que se realizará en Córdoba Dr. Efraín Hugo Richard, quien convocó a "pensar metodológicamente en sistemas integrados dirigidos a asegurar los fines específicos de la viabilidad de las sociedades, en el desarrollo de la actividad empresarial". Anticipó además que, el congreso se realizará de forma presencial y no virtual, no obstante no descartó la posibilidad de transmisión online, pero sin la posibilidad de intervención remota por parte de los asistentes.

Es preciso destacar que la actividad fue declarada de interés por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad, por acordada del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Corrientes.

Finalmente, que se realizó en el marco del Departamento de la Empresa y Socio Económico, por iniciativa de las Cátedras A y B de Derecho Societario y Cátedra A de Derecho Empresario y del Mercado, a cargo de las Prof. Hilda Zulema Zarate y Verónica Torres de Breard.

Gentileza.- María José Canteros - Prensa -Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas - Universidad Nacional del Nordeste

6 de Agosto de 2022