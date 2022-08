La noticia comenzó a circular en redes sociales; según pudo confirmar LA NACION el conflicto terminó con una pelea a los gritos y la partida de la conductora que decidió marcharse sin salir al aire.

Noche de furia en A24. Poco antes de comenzar su programa diario en esa señal, Viviana con Vos, de 21 a 23, Viviana Canosa decidió no salir al aire porque, según todo parece indicar, no le habrían permitido emitir un informe crítico al nuevo miembro del gabinete nacional, Sergio Massa.

La propia conductora confirmó el hecho, y su renuncia, horas después de sucedido el entredicho con un hilo en Twitter donde alegó “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Las primeras versiones sobre la disputa comenzaron a circular en redes sociales, en especial en Twitter, donde el conductor Jorge Rial (antiguo rival de Canosa) posteó: “Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila”.

De a poco, varios periodistas y referentes del medio se fueron sumando a esa versión, confirmando tales hechos. Incluso Javier Milei (invitado del día de ayer de Canosa) escribió un mensaje de apoyo a la conductora.

Twitter de Javier Milei - @JMilei

BANCO FURIOSAMENTE A LA GENIAL @vivicanosaok . Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien.

En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa.

LA NACION pudo confirmar con testigos del hecho que la pelea sucedió, fue a los gritos y minutos después de las 20. Si bien este medio se intentó comunicar con Canosa de manera directa, la decisión de la conductora fue dejar su teléfono celular apagado.

Según trascendió, el video de los insultos a Massa en su visita a Santa Fe iba a ser parte esencial de ese informe. La posición oficial de A24 fue comunicada minutos después de esa pelea por la periodista y conductora Marcela Pagano, quien leyó al aire el siguiente comunicado: “La línea editorial del canal es el respeto por las instituciones, las personas y las ideas. Sean del color político que sean. Escrachar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias”.

Desde la gerencia del canal prefirieron no referirse a la salida de Canosa, aunque una importante fuente del medio manifestó a LA NACION que en la señal “no quieren estar más presos de ningún conductor. Al que no le guste la conducción editorial del canal que busque otro lugar en el que se sienta más cómodo”.



La palabra de Viviana Canosa: “Siempre libres y dignos”

Horas después de haber trascendido la noticia, Viviana Canosa decidió romper el silencio a través de un largo hilo en su cuenta personal de Twitter donde confirmó su renuncia a A24.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, comenzó diciendo allí.

Twutter de Viviana Canosa - @vivicanosaok

Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24.

Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo)

“Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, agregó.

Por último, expresó: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas. Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, concluyó antes de acompañar el texto con su nombre y el de sus principales colaboradores. Un dato a tener en cuenta: no figura allí el nombre del reconocido periodista Carlos Campolongo, columnista del envío.

Twitter de Monica Gutierrez - @monigps

Fui la primera en irse. Cuando empieza el carnaval carioca hay que agarrar el abrigo y salir a tiempo.

Muchas repercusiones en el ambiente periodístico y político

En efecto, además de haberse sumado a confirmar las primeros versiones del hecho, muchos periodistas, comunicadores y también políticos opinaron luego sobre la ya confirmada noticia. Una de ellas fue Mónica Gutiérrez, histórica exconductora de los noticieros de América, que cerca de las 23 compartió un más que elocuente mensaje:



“Fui la primera en irse. Cuando empieza el carnaval carioca hay que agarrar el abrigo y salir a tiempo”.

Twitter de Nik - @Nikgaturro

El comunicado del Grupo América @A24COM empeora las cosas. Están reconociendo lisa y llanamente CENSURA sobre el programa de Viviana Canosa. Grave porque Vila maneja intereses económicos que regula Sergio Massa. Gravísimo. #VivianaConVos

Uno de los que más eligió explayarse sobre el hecho fue el humorista político Nik, que desde su cuenta compartió varios mensajes de apoyo a la conductora.

“El comunicado del Grupo América empeora las cosas. Están reconociendo lisa y llanamente CENSURA sobre el programa de Viviana Canosa. Grave porque Vila maneja intereses económicos que regula Sergio Massa. Gravísimo”, expresó en uno de ellos.

Twitter de Patricia Bullrich - @PatoBullrich

¡Te banco con el corazón, @vivicanosaok! Vivimos en libertad y democracia. ¡Queremos un periodismo sin censura!

Al igual que Milei una hora antes, Patricia Bullrich también expresó su apoyo a Canosa cuando se confirmó la noticia de su renuncia: “¡Te banco con el corazón, Viviana Canosa! ¡Queremos un periodismo sin censura!”, aseguró desde su cuenta de Twitter.

Por Pablo Montagna

Foto.- Archivo

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

6 de Agosto de 2022