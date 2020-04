Así se refirió el empresario de servicios fúnebres de la ciudad de Apóstoles, Blas Levy en el programa de Juan Manuel Ortiz, el lunes en L I Radio 99.1 Apóstoles. “Pero al estar asociados a una Federación de Empresas Fúnebres, vemos con preocupación la situación nuestra, como funerario y último eslabón de la cadena sanitaria e impulsamos un protocolo que hoy se rige a nivel nacional”, continúo diciendo Levy.

“Entre otros tecnicismos este protocolo dice qué, si no es un caso de deceso por Coronavirus (COVID19), se realizan despedidas breves con los familiares más directos, a razón de una o dos horas e ingreso restringido de dos a tres personas por sala, luego se hace el sellado del ataúd para proceder a la inhumación o cremación”.

En cuanto a un caso de Coronavirus (COVID-19) en sospecha o confirmación, la clínica o el nosocomio donde ocurra el fallecimiento debe colocar el cuerpo de la persona fallecida en doble bolsa óbito estanca desinfectada y su debida identificación, en el certificado de defunción debe aclarar que se trata de un cuerpo infectocontagioso por COVID-19.



“Entonces las empresas funerarias vamos con todos los elementos de protección personal para hacer el sellado del ataúd desinfectando a conciencia en cada paso, en este caso no se permite la despedida”. “Cabe destacar que las cremaciones no son obligatorias, pero sí, es la mejor opción para tratar este virus ya que aún no está determinado fehacientemente la sobrevida del virus en un cuerpo muerto”, concluyó el empresario de servicios fúnebres.