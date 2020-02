Alfredo Mendoza y Mariela Barrientos, son los padres del joven Eduardo Daniel Mendoza – alias “Polaco”, quien se encuentra detenido junto a otros jóvenes por la brutal agresión al, también joven Valentín Monzón.

En una nota concedida a nuestro medio, los padres dicen que su hijo no es culpable, ya que en el momento del ataque a Valentín en el micro centro de la ciudad de Apóstoles hace más de una semana, “Polaco” se encontraba al mismo horario en la Bailanta ViLaYo, ubicada a unas siete cuadras del centro, ellos cuentan con el material fílmico de los videos de seguridad de la bailanta que lo ubica por esas horas aproximadas ahí. También comentaron que ellos mismo llevaron al hijo a la Policía para que declare y quedó detenido por la agresión. La familia Mendoza – Barrientos, son personas humildes con escasos recursos económicos viven el día a día, ya que Alfredo es tarefero y Mariela es Ama de Casa con un subsidio por ser madre de siete hijos, consultaron a un abogado del foro local para patrocinar al joven, quien les pidió una cifra que ellos no pueden tener o juntar, sería cercano a los cien mil pesos. Mariela es una persona enferma con el agravante que tienen un nieto con serios problemas de salud.

Eduardo una semana antes de la golpiza, cumplió 18 años y anteriormente no podía ir por ser menor de edad