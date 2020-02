Sobre los rumores de no atención médica a los afiliados del Instituto de Previsión Social (IPS), la Jefa de la Región Zona Sur del organismo, Patricia Guimarães, consultada por nuestro medio, manifestó; “Nosotros, acá en la zona sur tenemos 27 médicos de cabecera de los cuales se pagó en su totalidad, correspondiente al mes de Diciembre cada uno de ellos y que tienen para atender a 260 afiliados”. “Solo cuatro llegan a ese tope, el resto siempre tienen turno”.

“Eso en lo que respecta a los médicos de cabecera”. “Los mismos no deben cobrar plus porque firman un contrato donde se comprometen por escrito a no hacerlo”. “La información que salió en los medios es de una asociación, y no es el Circulo Médico que nuclea a todos los médicos de la provincia de Misiones”. “Considero que esta información corresponde a un reclamo salarial, donde no están adheridos todos los médicos”. “Por otro lado hay otros servicios que, si están cobrando con un poco de retraso, pero no así los médicos”.

Además, agregó, “estamos recibiendo la facturación del mes de Enero de los médicos de la zona sur, se controla y se envía a casa central para su posterior pago a la Caja de Ahorro de los prestadores”.

Sobre los remedios dijo, “las farmacias que están adheridas atienden normalmente”. “También se controla en defensa de los afiliados los descuentos que se realice como corresponde”, así concluyó la funcionaria del IPS.