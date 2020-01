En un contacto telefónico con el Intendente de Colonia Delicia, Roberto Wern del espacio político, Partido Agrario y Social (PAyS) el martes en Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles, el Jefe Comunal desmiente categóricamente que se habría aumentado el sueldo.

Además, Wern dijo que el 50 por ciento de su sueldo va a donar a Desarrollo Social del Municipio, que el Intendente saliente cuando supo que perdió las elecciones incrementó considerablemente los haberles a los empleados municipales y la cantidad del personal, así refutó las versiones que surgieron en algunos medios de prensa de la provincia donde cuestionan que se haya incrementado el sueldo a 150.000 pesos mensuales. "Es una mentira difundida por el intendente saliente, ya que la realidad es muy distinta, no supera el 10 por ciento”. “Eberth Vera cobraba cerca de 82 mil pesos según el presupuesto 2019, y creo que en sus últimos recibos ya figura un aumento de 96 mil pesos”. “Pero en mi caso, no sólo no voy a cobrar 150 mil pesos - de hecho, este sábado percibí 43 mil y monedas - sino que a partir de Enero del 2020, voy a donar la mitad de mi sueldo real por un año a Desarrollo Social del Municipio”.