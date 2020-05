A días del 10 de Mayo, fecha en la que termina una nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), ambos analizaron las medidas a seguir. El Presidente, Alberto Fernández, recibió el martes a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la Quinta de Olivos, donde analizaron la marcha de las medidas oficiales ante la expansión del coronavirus, y la extensión de la cuarentena.

La Vicepresidenta ingresó a la quinta presidencial pasadas las 15,00 horas por el portón de Avenida Libertador y se retiró pasadas las 19,00 horas, por el mismo lugar para evitar a la prensa. Según indicaron fuentes a NA, se trató de un encuentro "a solas" en el que se trataron los temas de la deuda, la extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la liberación de presos, los debates que habrá en el Congreso de la Nación y el cambio del titular de la ANSES, entre otros.

La reunión había sido anunciada este lunes por la noche por el Presidente, que en una entrevista televisiva también hizo público el chat que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner para acordar la cita, en el que él se ofreció a ir a visitarla, pero ella prefirió desplazarse hasta Olivos.

"Si me invitás un mate cocido voy", dijo el mandatario, ante lo que la ex presidenta le dijo que le daba lo mismo y que no tenía problemas en ir a Olivos.

De esta manera, el jefe de Estado y la vicepresidenta volvieron a reunirse personalmente en la Quinta Presidencial, a la que Cristina se acercó el pasado 16 abril para participar de la presentación de la oferta argentina a los acreedores privados, junto a todos los gobernadores.

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo luego del rechazo público a la oferta argentina por parte de algunos grupos de acreedores, cuyo plazo vence el próximo viernes, y en medio del diseño del nuevo plan de cuarentena obligatoria, ya que el decreto vigente finalizar el próximo 10 de mayo.

El primer mandatario dijo anoche que la vicepresidenta "no presiona" en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, y afirmó: "Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora".

El Presidente señaló enfáticamente que quiere "sacar adelante" al país y aseveró: "No estoy pensando en perpetuarme ni en un nuevo mandato".

"Tenemos que ver cómo evolucionamos de acá al 10 de Mayo", cuando termina la nueva etapa del aislamiento social por el coronavirus, dijo, pero advirtió que "tenemos que tener conciencia como pueblo de lo que fuimos capaces de hacer".

Foto.- Presidencia de la Nación

Fuente.- https://www.ambito.com