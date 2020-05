Un proyecto firmado por cuatro parlamentarios, dos de ellos de Misiones: Julia Perié y Cecilia Britto, además del chaqueño René Sotelo y el entrerriano Cristian Bello, declararía de interés del Parlasur la veda extraordinaria de pesca en el litoral argentino y recomendará además a los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe que se adhieran a la misma.

La recomendación nace a partir de la depredación que está sufriendo todo el Litoral argentino, agravada por la bajante histórica del Río Paraná, y la falta de preservación y control jurisdiccional en muchos lugares, cuyo impacto ambiental, según el proyecto presentado, "tendrá consecuencias irreversibles en el ecosistema, en un momento de reproducción natural de los peces".



Entre los artículos citados por los parlamentarios, figuran los de la ley de Pesca 4892 de Entre Ríos: “Art. 10: Queda prohibida la intercepción de peces por medio de aparatos, instalaciones fijas o atajos y todo procedimiento que atente contra la racional conservación de las especies.

Art. 11: La Dirección de Recursos Naturales establecerá la Época de veda para las diferentes especies. Durante la misma queda prohibido aprehender, transportar, comerciar o consumir las especies vedadas”. Y también algunas normas establecidas en la Ley XVI – Nº 8 conocida como Ley de Pesca de Misiones (Antes Decreto Ley 1040/78).

De acuerdo al documento, existe poca concientización en algunos lugares sobre el impacto directo sobre la fauna que habita la región del Paraná, como ser: mamíferos, reptiles, aves y peces, así como también se cita la ausencia de medidas concretas de los gobiernos sobre las consecuencias a largo plazo de lo que está sucediendo en estos meses con la pesca indiscriminada en el río Paraná. A esto se le suma la escasa o nula concientización del estado inusual del río, que registra una baja de carácter histórica, lo que a mediano y largo plazo afectará la fauna y flora de todo el Litoral y zona de influencia en el gran Buenos Aires.

Además, el proyecto destaca que no existe ningún análisis científico ni medidas de prevención internacionales sobre lo que está sucediendo, ya que esta bajante del Río Paraná no estaba programada técnicamente. Y pone en relieve la actitud de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, quienes no están acatando en su totalidad la veda extraordinaria, poniendo el comercio de peces como el sábalo en el mercado comercial, lo que afecta la reproducción de la fauna íctica.

Asimismo, los parlamentarios añaden a estas cuestiones la falta de control de la llamada pesca deportiva, ante la noticia que algunos pescadores devuelven al río el pescado, pero otros no. Lamentablemente, aseguran los diputados, la alta mortalidad de peces producto de la sequía generada por la bajante del río en toda la cuenca, afecta cientos kilómetros de arroyos, esteros, y vertientes.

Por esta razón uno de los artículos de la declaración pone énfasis en recomendar a Entre Ríos y Santa Fe la urgente adhesión a la veda extraordinaria.