Así se refirió el Diputado Provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Dr. Issac Lenguaza en la apertura de las sesiones en la Legislatura Misionera. "La pandemia dejó expuestas las desigualdades históricas que padecen miles de misioneros y que ya no se pueden aguantar". "Familias sin luz en la zona rural, sin agua segura, sin conectividad. "Chicos que no pudieron acompañar las clases virtuales porque no tienen señal de celular, menos internet".

"Entendemos que no es tiempo de críticas dañinas sino de trabajo conjunto". "La acción de Gobierno para encarar esta situación de emergencia indudablemente fue acertada y así lo detalló el Gobernador; pero una vez que pase la emergencia deberemos rearmar con mucha seriedad la lista de prioridades que el Estado deberá atender". "Las acciones que resguarden la dignidad humana tendrán que estar arriba de la lista". "También tendremos que legislar sobre la implementación definitiva del comercio online en todos los rubros, ver cómo acompañamos ese proceso desde las leyes, como facilitamos que el turismo se recupere con esas herramientas". "Un pequeño salto en una chacra deberá estar en red si queremos salir adelante pronto y volver a atraer al mundo". "Finalmente, tenemos que hacernos cargo de nuestro destino ambiental. Misiones puede ser una joya ambiental y generar recursos a partir de eso, porque despues de la pandemia se va a revalorizar el cuidado de los recursos naturales, lo mismo que la producción de alimentos orgánicos". "Si pasamos esto sin tanto dolor, tendremos que redefinir para siempre nuestro perfil productivo y social, encaminarnos hacia allá", concluyó el Legislador.