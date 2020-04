En Buenos Aires hubo mayor número de personas en la calle, entre ellos padres y madres con menores, a raíz de la confusion tras el mensaje del Gobierno Nacional. Los Mandatarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de; Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán, Corrientes y Misiones confirmaron la prohibición de salidas para esparcimiento en conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes con circulación de COVID-19. Las primeras cuatro difundieron un comunicado conjunto.

Las autoridades provinciales de Buenos Aires, Ciudad, Santa Fe y Córdoba confirmaron en la tarde del domingo mediante un comunicado que en aquellos conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes y que cuenten con circulación viral no serán habilitadas las salidas de esparcimiento y se seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento dispuestas hasta ahora.

Se trata de una decisión tomada en conjunto por los mandatarios provinciales que disipa las dudas generadas tras el anuncio del presidente Alberto Fernández durante la noche del sábado. También se expresaron en ese sentido desde San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán, Corrientes y Misiones.

El Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los mandatarios de Córdoba Juan Schiaretti y de Santa Fe, Omar Perotti, acordaron durante el domingo no avanzar con las salidas de esparcimiento en los conglomerados urbanos que superen la cantidad de 500 mil habitantes y definieron continuar por la misma senda que hasta el momento. La decisión fue tomada pese a que el Gobierno nacional ayer por la noche les había dado luz verde para que permitiesen habilitar las "caminatas" en rangos de 500 metros de los domicilios.

Las autoridades distritales optaron por seguir por el mismo camino y en el comunicado despejaron las dudas que habían surgido en las últimas horas al asegurar que "en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones".

"En cumplimiento de lo anunciado en el día ayer por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para esta nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cada Provincia debe determinar la habilitación de las nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica", apuntaron.

El mensaje realizado en forma conjunta por los mandatarios provinciales representa además un impulso político adicional a la medida tomada. Los cuatro distritos abarcan cerca del 70% de la población del país. Esto implica un alto grado de responsabilidad para los mandatarios respecto a las formas en que se administra la cuarentena teniendo en cuenta que una mala decisión puede derivar en un impacto enormemente negativo para la ciudadanía argentina en materia de salubridad. "Los cuatro consideran que es importante mantener un alto grado de cohesión en la Argentina, por eso era fundamental el comunicado. Para los cuatro hay que mostrarse unidos y firmes en cómo debe seguir la cuarentena en la Argentina", expresaron fuentes provinciales a ámbito.com.

Ayer por la noche, el presidente le habló a la ciudadanía desde la Quinta de Olivos y confirmó la redacción de un nuevo DNU para la extensión de la cuarentena por dos semanas más desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo. Asimismo, dio a conocer que se permitirían las salidas recreativas para todas las personas - haciendo hincapié en los niños y niñas - manteniendo la distancia social, el uso de barbijo y en un rango de 500 metros desde el domicilio. Sin embargo, comenzaron a surgir dudas respecto a si regiría automáticamente desde el lunes en todos los distritos del país o si sería una decisión particular de cada gobernador y gobernadora.

El gobierno nacional aclaró posteriormente que si bien se autorizó a las provincias, serán los gobernadores quienes definan las actividades exceptuadas. Siempre y cuando se respeten determinadas condiciones: que el tiempo de duplicación de casos no sea menor de 15 días; que el sistema de salud sea capaz de atender la potencial demanda; que haya una evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área; que el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no supere el 50%; que la zona no tenga transmisión comunitaria.



Twiiter de Axel Kicillof - @Kicillofok

En cumplimiento de lo anunciado ayer por el Presidente Alberto Fernández, para esta nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cada Provincia debe determinar la habilitación de las nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica.

Por ese motivo, esta tarde los mandatarios de Buenos Aires, Ciudad, Córdoba y Santa Fe disiparon las dudas y confirmaron que no se habilitarán las salidas. Si bien la restricción continuará en los grandes conglomerados santafecinos, cordobeses y bonaerenses, en aquellas localidades de dichos territorios que tengan baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral "se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales".

Pese a que se trata de un comunicado conjunto, cada distrito provincial dejó en claro que en aquellos aglomerados con menos de 500 mil habitantes se "procederá a diferenciar según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora".



Otras cinco provincias se sumaron a mantener la restricción

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aclaró que en la provincia "no se autorizarán las caminatas recreativas" durante la próxima etapa del aislamiento social ya que "tiene características particulares", como alta densidad poblacional, "y no están dadas las condiciones" para que eso suceda.

"No están dadas las condiciones", respondió el mandatario a la consulta de la prensa sobre los permisos para que las personas puedan salir a caminar durante una hora por día a no más de 500 metros de sus casas.

Explicó que tomó la decisión porque "Tucumán tiene características particulares, es la provincia más densamente poblada y aún no podemos autorizar que la gente salga a las calles".

Por su parte, el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, explicó a través de su cuenta de Twitter que "el aislamiento social continúa hasta el 10 de mayo" y que conversó con el ministro del Interior, Wado de Pedro, "para trabajar en el desarrollo de esta tercera etapa, que es la cuarentena administrada".

Twitter de

Gustavo Melella @gustavomelella

Cómo ya lo confirmó el Presidente @alferdez, el aislamiento social continúa hasta el 10 de mayo.

"En todo este tiempo recorrido, además de evitar contagios también se ha reforzado el sistema de salud y no podemos retroceder. Debemos seguir alertas, el virus en nuestra provincia aún está presente", explicó el mandatario fueguino.

"Todo nuestro apoyo al Presidente y al equipo de expertos que hoy nos conducen a la mejor salida posible de la pandemia", concluyó Melella.

Antes que Manzur y Melella, fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien aclaró en la noche del sábado y luego del mensaje del presidente Alberto Fernández, que en la provincia que comanda "las clases no comenzarán, el esparcimiento no, las juntadas no" pero, "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones".

Casi sobre la medianoche del sábado, en el reporte diario que ofrece a los puntanos en medio de la pandemia por coronavirus, el gobernador recordó: "El presidente marcó cinco condiciones", para adoptar una flexibilización en esta etapa de cuarentena, señaló y "nosotros tenemos una situación particular" porque nos ubicó en una zona roja "porque nosotros pertenecemos al Corredor Bioceánico", por donde circulan camiones que llegan desde Brasil, de Buenos Aires, Rosario y otras zonas por donde "hay mucha circulación de coronvirus", explicó.

"Esto nos coloca en un lugar distinto" porque frente al coronavirus "nosotros tendremos cinco fronteras, norte, sur, este, oeste y al medio de la provincia tenemos al corredor bioceánico, que tiene que estar abierto", apuntó y agregó que por esta situación "tenemos que ver cómo resolveremos este tema".

Mientras tanto, el gobierno de Formosa a través del Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19, que encabeza el ministro de gobierno Jorge González, indicó que aguardan el texto del decreto para tomar "las decisiones que correspondan".

En Mendoza la situación será distinta, según anunció este domingo el gobernador Rodolfo Suárez luego de mantener una reunión virtual con los intendentes de toda la provincia para diagramar la continuidad de la cuarentena en la que se decidió mantener el aislamiento social y obligatorio en el Gran Mendoza, en consonancia con lo anunciado por el Presidente para contener el avance del coronavirus, pero decidir junto a los mandatarios municipales "la manera de seguir" en el resto de la provincia. El gobernador aclaró en la red social Twitter que "El Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú y Lavalle, está comprendido en área superior a 500.000 personas, por lo tanto por decisión presidencial seguimos igual".

Por su parte, el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habilitó en la nueva etapa de cuarentena preventiva por coronavirus el trabajo de estudios profesionales y consultorios en general, el comercio minorista, las peluquerías, administraciones y cobros de servicios y actividad del personal de casas particulares, según anunció hoy en la Casa de Gobierno.

Sin embargo, el mandatario aclaró: "No estamos permitiendo salidas recreativas ni actividades deportivas", según detalló en una conferencia de prensa desarrollada este domingo en la sede gubernativa, donde aseguró que las medidas tomadas estarán vigentes por el transcurso de una semana.

En tanto en Misiones, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, dijo acompañar la "prórroga y las medidas anunciadas por el presidente" y confirmó que en la provincia se reactivarán siete actividades bajo "estricto protocolo sanitario", controlado por el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Trabajo.

Aclaró que aunque entiende la "necesidad de realizar actividades físicas y de esparcimiento" de la población, consideró que hay que "esperar este tiempo" y poner primero en marcha "las actividades productivas en forma ordenada y segura".

En tanto, en "el resto de la provincia decidiremos junto a los intendentes la manera de seguir una vez que se dé a conocer el nuevo decreto de Presidencia", afirmó, aunque posteriormente aclaró que "las salidas hasta 500 metros de personas (en los términos señalados por el Presidente) sí estarán habilitadas en toda la provincia, incluida el Área Metropolitana".

Finalmente, el Intendente de Viedma, Pedro Pesatti, adelantó en redes sociales que la capital rionegrina está en condiciones de "flexibilizar la cuarentena" porque se logró que el virus no se propague en esa ciudad, a pesar de haber tenido el primer contagio de la provincia detectado el 9 de Marzo pasado.

