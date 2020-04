Más de doce familias que ya no podían seguir sosteniendo el costo del alquiler de las viviendas que ocupaban, hace más de un año se instalaron en un predio municipal de Blas Parera y Costanera en el conurbano de la ciudad de Posadas. Al tiempo fueron desalojadas, y al no tener adonde ir, se instalaron en la Plaza 9 de Julio para reclamar sus derechos de un lugar para vivir.

Pasadas tres meses de la protesta, las autoridades del gobierno de la provincia, se comprometieron a entregar unos lotes con viviendas, y pidieron que mientras tanto, las familias abandonaran el paseo público, y esperaran unos meses hasta terminar con los trámites de permisos de ocupación. Una vecina de la ciudad de Posadas, María Giménez, que vive en Avenida Urquiza y Jauretche, se solidarizó con las familias, y les prestó la parte de atrás de su casa para que instalaran carpas hasta que el Gobierno cumpliera con su compromiso.



Pero el tiempo pasó, algunos vecinos se fueron ubicando en casas de familiares y siguen esperando, mientras que más de cinco familias no dejan de reclamar al gobierno, ahora sufriendo la situación de pandemia por el COVID-19.

Confinados al aislamiento



En la recorrida que realiza el Partido Agrario y Social (PAyS) junto al Movimiento Evita, en tiempos de cuarentena donde la demanda no decae, el Diputado Provincial, Martín Sereno y un grupo de militantes se acercaron hasta el lugar a llevar colchones -gestionados ante el Ministerio de Desarrollo Social - ropas y alimentos.



"Hace un año que estas familias con niños, niñas y abuelos sobreviven hacinados en carpas montadas en un patio - prestado por María una mujer generosa - donde no cuentan con cocina, baño, intimidad y condiciones de dignidad que merecen como ciudadanos y ciudadanas", expresa.



Un año donde soportan el calor, el frío, las lluvias, y ahora sufren esta pandemia sin casas donde quedarse, esperando que el Estado actúe responsable y humanamente. Confiaron en el acuerdo y compromiso, y hoy están abandonados.



Algunos tienen permisos de ocupación a sus nombres en Garupá dentro del Programa de Inclusión Social Urbano Territorial; pero todavía no se concreta la entrega de los terrenos.



"Esta gente siente hastío, dolor, llantos, vergüenza y depresión. Le reclamamos al Estado provincial con urgente respuesta, el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Exigimos respeto a la vida, a la dignidad, como merece todo ser humano", enfatizó el legislador, quien está realizando gestiones con varios estamentos del gobierno para que les entreguen lotes con servicios prometidos en la localidad de Garupá.

Reclaman que cumplan con permisos de ocupación



Florencio Benítez Miño es uno de los que acampa desde hace más de un año en una carpa, esperando la respuesta concreta del Gobierno. Confiaron y por eso dejaron de reclamar después de sufrir el desalojo. Pensaron que sólo unos meses vivirían en carpas y después llegarían las viviendas.



"Hace un año que estamos en este lugar, antes en terrenos de Blas Parera y Costanera y de ahí nos desalojaron. Hubo muchas promesas; pero hasta ahora no cumplieron con nosotros. Esperamos el permiso de ocupación para hacer nuestras casas en Garupá y que nos entreguen los terrenos, todavía creemos en que haya un gesto de buena voluntad y nos resuelvan el problema", dice.



Florencio vive con su madre en una de las carpas; pero por la cuarentena y sus condiciones de salud, ella viajó al interior a quedarse en casa de un familiar.



Al tener un vehículo, dentro del grupo él se ocupa de hacer los trámites. "Acá todos somos como una gran familia, compartimos los problemas de todos los días y las alegrías.

Ojalá con las gestiones del diputado Sereno, nuestro reclamo llegue a los oídos del gobierno y que nos den una solución urgente, más que nada por las criaturas y los abuelos que son los que más sufren", lamenta el joven.



Arrinconados entre Dengue y Coronavirus (COVID-19)

"Nos fuimos de la plaza, pero nos mintieron, y María nos tendió una mano viendo la situación, hizo gestiones y logramos un acuerdo con el gobierno, teníamos que esperar tres meses y vendría la solución, pero eso no pasó", reclama la mujer que está en una de las carpas con su pareja y sus hijos.



Todos admiten lo difícil que es vivir de esa manera. "Esto no es vida. Los chicos sufren muchísimo. Cuando llueve, se moja toda la ropa, los colchones, y cuando hay tormenta, tenemos que sujetar fuerte las carpas para que no vuelen. Soportamos el invierno y ahora la cuarentena hacinados cuando los médicos dicen que hay que hacer todo lo contrario", señalan algunas mujeres llorando.

Unidos en la lucha por el techo propio



Mariela Pereira, es otra de las madres que acampa y espera la respuesta del Gobierno. "A veces creemos que nos mintieron solo para que dejáramos libre la plaza. Pero creímos porque hubo un documento escrito y salimos de la plaza con ese acuerdo en las manos.

Por suerte María nos prestó su terreno, porque realmente no tenemos donde ir, ni 10 o 15 mil pesos para pagar un alquiler. Le agradecemos su bondad de permitirnos estar en las carpas desde hace un año. Se consiguieron los permisos del Iprodha para los lotes en Garupá, cada uno tiene el suyo; pero no se efectivizaron los terrenos. No deseamos otra cosa que armar nuestras casitas con cada familia", se esperanza Mariela.



Tienen miedo de enfermarse, no sólo por el coronavirus sino también por la amenaza del Dengue. Carecen de alcohol en gel y de repelentes para los mosquitos. Sobreviven de manera insalubre en las carpas mientras sueñan con el terreno propio.



"En esta lucha estamos todos unidos. Nos damos una mano en lo que podemos y estamos agradecidos a las organizaciones sociales que nos ayudan con mercaderías, y ahora nos acercaron colchones y frazadas", manifestaron las familias.

Gentileza.- Prensa PAyS Misiones