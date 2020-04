Con el objetivo de continuar la labor legislativa y contribuir a la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti y el COVID-19, concejales celebraron la primera sesión extraordinaria online donde se aprobaron diversas iniciativas para combatir ambas enfermedades.

Con el objetivo de dar respuesta a diversos pedidos de los vecinos de la ciudad de Posadas durante la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria, Concejales llevaron adelante con éxito la primera sesión extraordinaria online, mediante el sistema Cisco Webex Meeting de la empresa Telecom. Esta innovadora estrategia permitió continuar con la labor legislativa aprobando iniciativas necesarias para contribuir a la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti y el COVID-19 y respetar la salud de todos los empleados del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Al inicio, el Presidente del HCD, Facundo López Sartori resaltó que “este Cuerpo Legislativo continua activo y comprometido ante la crisis que estamos padeciendo en todo el mundo”. En la misma línea, el concejal Martín Arjol, expresó: “celebro esta modalidad, así como se lleva adelante en la ciudad de La Plata, que permite reunirnos en situaciones extraordinarias como estas, para que podamos seguir dando herramientas al Ejecutivo para funcionar”.

Apostando a que el Estado continúa fortaleciéndose en tiempos de crisis y que legislar virtualmente era la mejor manera de continuar cerca de los vecinos y fortalecer las políticas públicas, el vicepresidente Primero del HCD, Fernando Meza destacó que “tenemos que estar mentalizados que la vida en nuestra ciudad, en nuestra provincia, no va a ser la misma en los próximos meses”. Por su parte, el presidente del Bloque Cambiemos, cjal. Rodrigo de Arrechea, sostuvo que “teníamos dos caminos en esta pandemia: o dejar que otros trabajen por nosotros o que asumamos el compromiso nosotros y cumplamos con los pedidos de los vecinos”.

Es así, que, haciendo hincapié en reforzar las medidas sanitarias dentro de nuestra institución, ediles sesionaron via streaming y aprobaron una iniciativa para crear “Posadas en Red”, un programa municipal de voluntariado para protección comunitaria de grupos de riesgo ante desastres naturales, catástrofes, epidemias, etc. Dicha iniciativa de los concejales Mariela Dachary y Martín Arjol, tendrá como objetivo garantizar la calidad de vida de los posadeños. “Es importante vincular los esfuerzos que tiene el Estado por medio de su responsabilidad civil con los ciudadanos que atraviesan problemas económicos y que no pueden salir por la pandemia”, dijo la edil Dachary.

Asimismo, entendiendo el contexto de crisis económica y social que atraviesa nuestra ciudad, se aprobó una iniciativa para establecer el sistema municipal de protección de los intereses económicos de los consumidores posadeños con el objetivo de sancionar los aumentos indebidos en tiempos de catástrofe climática, pandemias etcétera y verificar que los precios no superen a los establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. “Muchos posadeños reclamaron el sobreprecio de productos de la canasta básica en la mayoría de los comercios. Es importante que pensemos en políticas que los protejan, así como también veamos la necesidad de generar mecanismos que mejoren la recaudación dentro del municipio en el marco de esta crisis, entendiendo que el comercio y el turismo fueron las actividades más afectadas y solo la primera de ellas, forma parte del 70% de los ingresos del Municipio”, destacó, Arjol, autor del proyecto.

También, en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria que vive nuestro país, se aprobó la creación del Comité de Emergencia Municipal junto a la declaración de la Emergencia Sanitaria contra la epidemia del Dengue y la pandemia del Coronavirus, que tendrán como objetivo impulsar políticas públicas y fortalecer las medidas de prevención referentes al COVID-19 y al Aedes Aegypti. Además, solicitaron al Ejecutivo, una campaña de concientización sobre las precauciones que se deben tomar durante la emergencia sanitaria, para garantizar la seguridad e higiene de los repartidores de Delivery: “en estos tiempos complejos, nos demanda más un trabajo extraordinario de todos. Marco las cifras del parte de hoy para resaltar el compromiso de todos los posadeños. Este es el camino de la solidaridad, de la empatía y de entender, que de esto vamos a salir si todos nos ponemos la misma camiseta”, expresó la presidente del Bloque Renovador, Cjal. Anahí Repetto.