Las organizaciones sociales y movimientos populares que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), SOMOS, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Cotrum; el Movimiento Territorial Liberación (MTL), la Corriente Pueblo Unido; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); la organización barrial La Poderosa; el Movimiento Popular La Dignidad; Seamos Libres y el Frente Darío Santillán de todo el país, destacan que frente a la expansión de la Pandemia COVID-19, "nos organizamos y estamos poniendo nuestra estructura a disposición del Pueblo para lo que haga falta.

Por todo esto "planteamos que es fundamental duplicar la cantidad de alimentos en los comedores de nuestro país y reclamamos que es muy importante avanzar con claridad en un desembolso especial de 5000 pesos para todos aquellos y aquellas que no perciben ningún tipo de ingreso, y no tienen forma de garantizarlos en los próximos meses", subrayan.

Pidieron a la dirigencia política que "no especule porque la crisis que desató el coronavirus nos convoca a dejar de lado las internas y avivadas. Es imprescindible resolver los problemas de la gente.

La lucha contra el COVID-19 es una causa nacional. Es nuestra causa nacional y provincial. Es la causa de los trabajadores y trabajadoras", remarcan los y las referentes de las organizaciones que integran la UTEP.



Trabajamos para garantizar con viandas individuales la comida para miles de personas que habitan el suelo de nuestra Patria, muchas de ellas sobreviven gracias al alimento de comedores y merenderos barriales.

La pobreza era la pandemia que intentábamos solucionar con todas nuestras fuerzas, esa enfermedad que el neoliberalismo instala en nuestro país cada vez que toma el poder", sostienen. Desde la UTEP enfatizan que a los y las trabajadoras de la economía popular, a la pobreza primero se le sumó el dengue, "y ahí estuvimos tratando de concientizar y ayudar a la mayor cantidad posible de población en el descacharrado, informando y acercando repelentes cuando lo conseguimos.

Lamentablemente la ecuación de los familias de sectores vulnerados es claramente contundente: pobreza más hambre, más dengue, más coronavirus.

Estamos trabajando y hablando con todas las instancias de Gobierno Nacional para coordinar y aumentar el alcance de las medidas tomadas y para proponer algunas soluciones que son necesarias y es responsabilidad que las aporte el Estado.

Los medios de comunicación repiten hasta el cansancio la necesidad de tomar conciencia, y creemos que es fundamental que nuestro Pueblo tome conciencia de la situación en la que estamos viviendo. Pero también es fundamental tener la panza llena para poder trabajar la conciencia", indican.

"Es fundamental duplicar la cantidad de alimentos en comedores"

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular recuerda que el cien por ciento de "nuestros compañeros y compañeras viven de las changa diarias, y por ello, es muy importante concentrar todos los recursos posibles en garantizar lo necesario para que los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular se puedan quedar en sus casas".

