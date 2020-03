El Presidente, Alberto Fernández se refirió a las medidas que tomó el Gobierno Nacional para frenar el avance de la pandemia en el país, y llamó a los ciudadanos y ciudadanas a cumplir con la cuarentena obligatoria.

En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno ante el avance del coronavirus, el presidente de la Nación reforzó el pedido de cumplir con la cuarentena obligatoria. Al mismo tiempo, asumió que "todavía la pandemia no encontró la máxima expresión" en Argentina y que "hoy no sabemos de uno a diez dónde estamos".

"Nosotros pensamos que el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, si nos quedamos en nuestras casa, el contagio va a ser más lento y vamos a poder atender", subrayó Fernández, al tiempo que consideró que "haciendo el contagio más lento, están los recursos para poder atender a la gente". "Nosotros pensamos que el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, si nos quedamos en nuestras casa, el contagio va a ser más lento y vamos a poder atender", subrayó Fernández.

En declaraciones televisivas, consideró que "haciendo el contagio más lento, están los recursos para poder atender a la gente".

"Me preocupa mucho la falta de comprensión de la gente", dijo el Jefe de Estado acerca de los ciudadanos que no cumplieron con el decreto oficial. Sin embargo aclaró que "son los menos". "Me preocupan mucho los tontos que no entienden. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre", argumentó Alberto Fernández en una entrevista que brindó al canal Telefe.

En este marco, el jefe de Estado señaló que sólo durante el día sábado se iniciaron "acciones penales sobre más de dos mil personas".

En otro tramo de la entrevista, el Presidente agradeció a los profesionales de la Salud. "La respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa. Solo gratitud tenemos. Tienen que tener la seguridad de que van a estar bien remunerados y cuidados", sostuvo.

Foto.- Archivo - Télam - El presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

