Luego de varios meses de exhaustivo trabajo, la responsable del Área de Patrimonio Municipal del Municipio misionero de San Vicente, Clelia Carballo, junto al Intendente Fabián Rodríguez del Frente Popular Agrario y Social (FPAyS) finalizaron el minucioso relevamiento sobre el patrimonio municipal.

Los resultados que conforman un informe de más de 70 páginas, fueron presentados al Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, con los detalles de graves irregularidades de la gestión anterior.

"Con el intendente y en mi rol de responsable de Patrimonio de la Municipalidad, elevamos a la provincia un informe de la situación patrimonial que recibimos luego del traspaso de gestión. Se inspeccionó cada área con el objetivo de constatar el estado de los bienes del Municipio", explicó la ex Concejal.



En un primer momento se procedió a constatar como estaba el Parque Automotor, y se solicitó a la División de Verificación de Automotores que realice la verificación policial.



Los resultados arrojaron irregularidades en 15 vehículos, de los cuales siete fueron secuestrados por presunta adulteración, y ocho estaban desarmados.



Se detectaron más de 1000 elementos faltantes entre máquinas y equipos viales, herramientas de obras, de taller, bienes muebles y elementos de oficina. "También se identificaron bienes donados a la Municipalidad que no fueron hallados”, explicó la funcionaria comunal.

El inventario 2019 directamente desapareció



San Vicente estuvo gobernada por el Frente Renovador hasta el 10 de Diciembre de 2019, fecha en que asumió al frente del Municipio, el Jefe Comunal del Frente Popular Agrario y Social, espacio que ganó las elecciones generales.



Cuando las nuevas autoridades comenzaron con el relevamiento del patrimonio, encontraron con que el último acta labrada existente era del año 2018, y todo el periodo 2019 no se encontró.



"El auxiliar del área de la administración anterior, Roberto Yamanukuchi, nos entregó el acta 2018, y manifestó que desconocía donde estaba el del 2019", señaló Carballo.

Posteriormente se hizo un seguimiento sector por sector que se inició en el automotor, donde hallaron irregularidades en unos 15 vehículos.

Vehículos adulterados, desarmados y desaparecidos



Los resultados que constan en actas, detallan que de los 15 vehículos municipales con deficiencias, siete se encontraron adulterados, ocho estaban desarmados y dos que figuraban como donados al Municipio, no fueron encontrados. "Luego de ese relevamiento que detallamos en el extenso informe presentado al Tribunal de Cuentas, creemos que posiblemente no pudimos encontrar todas las irregularidades, ya que así como hay bienes donados que no fueron incorporados al patrimonio municipal. La mayoría de los bienes de la Comuna no tienen insignia ni asignación de área, ni se encontraban identificados de ninguna manera, por lo que seguramente no pudimos detectar todas las irregularidades que se pudieron haber cometido en el patrimonio público de San Vicente durante la gestión anterior”, aseveró Carballo.

Una antes y un después en San Vicente



Para el Concejal del Partido Agrario y Social (PAyS), Roberto Rockenbach, en San Vicente finalizó un mandato "nefasto" y están a las puertas de una administración honesta y transparente.



"Este fue un gran trabajo que hicieron las nuevas autoridades, sometiendo al patrimonio de la Municipalidad a un minucioso control de lo que se recibió y en qué condiciones.

Se dejó constancia de todas las irregularidades de la gestión anterior que administró el Departamento Ejecutivo que respondía al Frente Renovador por muchos años, y dejó innumerables huecos en el patrimonio municipal.



Creemos que esos ex funcionarios deberán rendir cuentas, queda en manos del Tribunal de Cuentas evaluar el impacto negativo, y también esperamos que la Justicia tome cartas en el asunto y castigue a los responsables, porque el daño causado es a todos los sanvicentinos", remarcó el Edil.



Agregó que están abocados a trabajar realizando una gestión honesta y responsable, "como corresponde y en beneficio del pueblo que nos votó", indicó Rockenbach.