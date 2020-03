La situación de extremar los cuidados para reforzar el control y prevención y evitar la circulación del coronavirus en la provincia, motivó a que el Presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social (PAyS), Martín Sereno, junto a sus pares, remitiera sendas notas al Supervisor Operativo del Movimiento Migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones, Pablo Vicente, y al delegado de Salud de Fronteras de la Nación en Misiones,

doctor Walter Villalba, para solicitarles información sobre qué protocolos y prácticas sanitarias se desarrollan actualmente en los pasos fronterizos de Misiones.

"La intención es salvaguardar la salud de la población y de los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en los pasos de frontera de la provincia.

Entendemos que tanto el Ejecutivo Nacional como el Provincial tomaron medidas que buscan evitar o minimizar al máximo la infección y la circulación del Coronavirus (Covid-19), más aún después de que la OMS declarara la situación de pandemia. Por eso solicitamos la comunicación pertinente, y poder informar de manera fehaciente para llevar tranquilidad a nuestro pueblo.

Sabemos que muchas veces la desinformación o la información errónea sobre estas cuestiones, puede llevar a que la población realice acciones equivocadas, o que incluso se atenten contra los objetivos de evitar la propagación del virus. Por eso esperamos que como autoridades responsables, nos brinden información acerca de estos temas", señalan las notas entregadas a ambos funcionarios.

Preocupación ante incumplimiento de protocolos



La inquietud de los diputados del PAyS se debe a que ciudadanos que transitan por los pasos fronterizos, así como también los y las trabajadoras que cumplen tareas en esos lugares, "nos expresaron su preocupación ante la falta de cumplimiento de protocolos sanitarios que impidan la posible diseminación y contagio del virus".

También, "nos preocupa que se asegure la protección de las personas que al trabajar en los pasos de fronteras, están expuestas a que algún migrante que pueda estar infectado con el virus, por no tomar las medidas pertinentes contagie o disemine la enfermedad en cuestión", subraya Sereno.

Delegados y afiliados de ATE en asamblea permanente

Por otro lado, este martes el legislador se reunió con el coordinador del NEA de ATE Migraciones, Martín Ayala, quien le manifestó la importancia de visibilizar la problemática de las y los trabajadores de frontera, no sólo de la Dirección Nacional de Migraciones, si no también de Senasa y Aduana, que están en un alto grado de exposición, como quedó de manifiesto en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, donde atendieron a un argentino que retornó de España con síntomas de fiebre de tres días.

"Existe una conmoción general de las y los trabajadores, y de la ciudadanía en general; pero lo que nos compete a nosotros como representantes de los trabajadores de Migraciones es hacerlo visible para buscar mejores herramienta de prevención y de protección.

Pedimos que todos los puestos de trabajo estén vidriados, que las y los trabajadores tengan insumos como alcohol en gel.

Además, convocamos a una asamblea permanente y trabajo bajo reglamento en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, y en el Tren Internacional Delegación Posadas y Candelaria por las condiciones laborales.

Que cada trabajador y trabajadora se tome el tiempo necesario para las precauciones con respecto a la higiene de manos, por ejemplo, y que puedan retirarse a los sanitarios cada vez que sea perentorio.

Además, que hagan todas las consultas pertinentes a los compañeros que estamos trabajando juntos para tratar de prevenir este tipo de situaciones", explicó Ayala, que también es secretario general de la Junta Interna de Migraciones Posadas-ATE.

Protección de la salud de las y los trabajadores

Con respecto al tema de protección de la salud de los y las trabajadores, el dirigente estatal coincide y agradece la preocupación del bloque del PAyS, que presentó una nota al responsable de Sanidad de Fronteras acerca de ese tema.

"Sabemos que hay un cambio dentro de la estructura, y este nuevo funcionario nos expresó su voluntad y responsabilidad de realizar mayores acciones de prevención. De hecho hoy llegaban las pistolas para tomar la fiebre a las personas, algo que hasta ayer no pasaba.

Además de poner a todo el equipo de Sanidad de Fronteras a disposición como debe ser, con la presencia del personal a donde tiene que estar, para tomar decisiones rápidas y acertadas", sostuvo.

El personal de Migraciones carece de conocimientos médicos, entonces que haya diputados provinciales y otros actores sociales que se preocupen por ese tema solicitando informes, para nosotros es muy importante y nos refuerza el compromiso", afirmó.

Pasos de Iguazú y Posadas, los de mayor tránsito en el país

El dirigente de ATE también se refirió a la metodología a emplear en el control migratorio, según la resolución del Presidente Fernández de que no ingresen ciudadanos extranjeros.

"Hasta última hora del lunes, no había una resolución de no hacer el ingreso a los ciudadanos extranjeros, y estábamos trabajando en la nebulosa. Hasta que se tomó la decisión en todo el país a través de la Dirección Nacional de Migraciones de que sólo pueden ingresar argentinos que retornan o residentes permanentes o transitorios. O sea los que tienen el DNI de la República Argentina".

Misiones geopolíticamente tiene los mayores pasos fronterizos de Argentina, y Puerto Iguazú y Posadas son los de mayor tránsito en todo el país. Por eso es necesario extremar todas las medidas", indicó.

Ayala reiteró el estado de asamblea permanente, y desde ahí "trataremos de comunicar a las autoridades competentes, nuestro objetivo de que se cumpla el resguardo de las y los trabajadores", manifestó.