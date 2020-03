La medida la adelantó el Ministro de Transporte, Mario Meoni en el marco de la pandemia de coronavirus. Afecta a los servicios de larga de distancia y cabotaje. Meoni anunció que se suspenderán los servicios de micros y trenes de larga distancia y los vuelos de cabotaje durante el próximo fin de semana largo para evitar viajes turísticos en el marco de la pandemia de coronavirus. La medida regirá desde el próximo jueves a las 24 hasta el miércoles 25 de Marzo a las 0,00 horas para todo el país, en tanto que además se instrumentarán controles en las rutas para desalentar el turismo.

"Queremos desalentar los viajes por el fin de semana largo y seremos estrictos", advirtió Meoni en conferencia de prensa.

El ministro de Transporte anunció la medida luego de que el presidente, Alberto Fernández, se refiriera ayer a la cuarentena ante la pandemia de Covid-19 y apuntara contra quienes lo toman como una oportunidad para hacer turismo.

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", tuiteó este lunes por la noche Alberto, luego de que trascendiera el caso de una importante cantidad de personas que se congregaron en Monte Hermoso.

Fernández se refiere a la noticia conocida este lunes donde, ignorando los trágicos casos de España e Italia, donde los contagios de coronavirus se multiplicaron en cuestión de días por falta de distanciamiento o cuarentena, cientos de habitantes de los alrededores de Monte Hermoso emprendieron este lunes el camino al balneario ubicado a 100 kilómetros de Bahía Blanca.

De acuerdo con lo que publicaron medios locales, muchos visitantes hasta se quejaron por las medidas con las que fueron recibidos en Monte Hermoso, como que les hagan un cuestionario que luego deberán firmar a modo de declaración jurada para corroborar que no tengan ninguno de los síntomas más visibles de la presencia del coronavirus.

Foto.- Ministro de Transporte - Mario Meoni

Fuente.- https://www.minutouno.com