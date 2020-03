El lunes 16 de Marzo en una sesión extraordinaria, los Concejales del Municipio de Apóstoles aprobaron por unanimidad la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria y de ésta forma el Municipio de Apóstoles se adhiere a la Provincia en todos sus términos, al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 330 y 332 de fecha 11 de Marzo de 2.020. Es sobre la situación del protocolo de emergencia declarada por Dengue y Coronavirus (COVID 19) en el cual se establecieron ciertas medidas de prohibiciones dentro del Municipio. Comenzará regir a partir del 17 de Marzo al 31 de Marzo del corriente año.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

Los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial Nº 330/20, 331/20 y 332/20; y

CONSIDERANDO:



Que, por el Decreto Nº 330/20 se ha decretado la Emergencia epidemiológica y sanitaria provincial con motivo de la epidemia de dengue y pandemia de coronavirus COVID 19.



Que, por Decreto N° 331/20 prohíbe en el ámbito de la Administración Pública Provincial la realización de actos de carácter público, oficiales, protocolares o institucionales que puedan implicar el aglomeramiento de personas estableciendo un plazo de veinte días corridos al cual este municipio se encuentra adherido mediante ordenanza 18-2020.



Que, en el mencionado Decreto se invita a los organismos de la Constitución y Poderes Legislativo y Judicial, y a los Municipios de la Provincia a adoptar similares medidas.

Que, asimismo, establece respecto de todo tipo de eventos que implique concentración de personas, deberá seguir los lineamientos de cuidado y prevención conforme lo establecido por autoridades Provinciales y Nacionales



Que, por Decreto Nº 332/20 se establecen las medidas a adoptar, resultando necesario contener a las personas contagiadas, a los fines de proceder de forma inmediata a los cuidados del enfermo, desde el mismo momento de su temprana diagnosis, aun cuando no se cuenten con pruebas concluyentes de laboratorio.



Que, en razón de que esta propagación es entre persona y persona, resultando de vital importancia el pronto aislamiento de aquellas que representen un riesgo para otra, el Decreto en el párrafo anterior mencionado, establece una serie de licencias de carácter excepcional para los trabajadores de la Administración Central, Entes Autárquicos, Organismos descentralizados y Sociedades, cualquier sea el régimen estatutario.

Que, corresponde brindar a los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, las garantías que de su relación de trabajo no se verá afectada por esta contingencia.



POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE APOSTOLES



SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA



ARTÍCULO 1º): ADHERIR en todos sus términos, al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 330 y 332 de fecha 11 de marzo de 2.020, por el cual se establece una serie de licencias de carácter excepcional para los trabajadores de la Administración Central, Entes Autárquicos, Organismos descentralizados y Sociedades, cualquiera sea el régimen estatutario, aplicables al empleado Municipal. A partir del lunes 16 de Marzo todos los agentes que integren grupos de riesgo en relación al brote de COVID-19 quedan exentos de presentarse en sus lugares de trabajo, sin que esto perjudique el presentismo ni las horas extras. Integran el grupo de riesgo las siguientes personas:



-Embarazadas

-Personas inmunosuprimidas

-Personas con antecedentes respiratorios (asma, bronquitis crónica, etc)

-Personas con antecedentes Cardiacos

-Personas mayores de 65 años

-Personas con diabetes tipo 1 (insulino dependientes)

-Personas con insuficiencia renal

La medida incluye también a quien tenga indicación médica de guardar aislamiento por cualquier tipo de circunstancia (Por ejemplo: familiar conviviente en grupo de riesgo)

ARTÍCULO 3°): ESTABLECER las siguientes medidas sanitarias que comenzaran a regir a partir del 17 de marzo al 31 de marzo del corriente año, facultando al ejecutivo municipal a prorrogar el plazo resolución municipal:

a) PROHIBIR en el ejido de la Municipalidad de Apóstoles la realización de eventos públicos y privados de toda índole, que implique la concentración de personas, incluyendo eventos deportivos de todo tipo.

b) Todos aquellos establecimientos, tanto públicos como privados, tales como bancos, correos, supermercados, consultorios médicos, clínicas y/o sanatorios, bocas de expendio de obras social etc., cuyo cese total de actividades no es posible, deberán adoptar medidas tendientes a regular la cantidad de personas que ingresen a sus locales, de un modo tal que el número de personas en su interior no excedan de 1 (una) persona por cada dos metros cuadrado (2 m2) disponibles.

c) Los prestadores de servicio de transporte público urbano de pasajeros (ómnibus, taxis y remises), deberán tomar los recaudos e implementar las medidas de desinfección de los espacios internos de las unidades, que fueran dispuestas por las autoridades y no podrán transportar mayor cantidad de pasajeros que la cantidad de asientos disponibles para ello, debiendo extremar recaudos de ventilación de unidades.-

d) Que los medios masivos de comunicación locales, arbitren las medidas que fueren necesarias, para que se implementen espacios dedicados a la difusión de directivas específicas emanadas de autoridad sanitaria competente, con el objeto de informar, instruir y recomendar a la población respecto a la profilaxis a tener en cuenta en esta coyuntura.

e) “Los Casinos: deberán reducir el ingreso de personas al 50% de su capacidad. No podrán jugar dos personas en maquinas contiguas. No podrán jugar más de tres personas por mesa habilitada. Deberán, asimismo, adoptar las medidas de atención al público y evitar aglomeramiento de personas. Autorizase específicamente al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar y disponer las medidas pertinentes para hacer cumplir con lo precedentemente dispuesto”.

f) “Los paseos de compras: Los puestos de venta deberán ser atendidos por una persona, siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas y sugeridas por la presente ordenanza. Deberán, asimismo, adoptar las medidas de restricción al público y evitar la aglomeración de personas”. Autorizase específicamente al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar y disponer las medidas pertinentes para hacer cumplir con lo precedentemente dispuesto”.

g) “Los restaurantes y afines: Establecer la restricción de los accesos de los clientes al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad del comercio, debiendo reducir en consecuencia la ocupación de mesas y lugares a la mitad”.

h) “Los pubs y afines: Establecer la restricción de los accesos de los clientes al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad del comercio, debiendo reducir en consecuencia la ocupación de mesas y lugares a la mitad. Queda expresamente prohibido la utilización de estos comercios como lugares de baile y/o actividades asimilables que favorezcan la aglomeración de personas”.



i) “Las misas y cultos: Deberán reducir la cantidad de personas dentro de la iglesia a la mitad de su capacidad, dejando una butaca libre o espacio libre o espacio similar entre cada persona”.

j) “Los gimnasios: Establecer la restricción del acceso de los clientes al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad del comercio. Deberán adoptar las medidas de la restricción al público y evitar la aglomeración de personas. Autorizase específicamente al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar y disponer las medidas pertinentes para hacer cumplir con lo que precedentemente dispuesto”.

k) Disponer el cierre de peloteros infantiles, locales bailables y toda otra actividad semejante que a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal sea considerada como propicias para la enfermedad.

l) Autorizase específicamente al Departamento Ejecutivo Municipal a aplicar la restricción de acceso de todos lo clientes y/o públicos al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de todo comercio o actividad no mencionada en la enunciación precedente y que por sus características puede contrariar el espíritu de la presente ordenanza.

m) El Ejecutivo Municipal dispondrá el auxilio de la fuerza pública a fin de dar cumplimiento a las medidas acordadas.

ARTÍCULO 4º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, dictará las normas que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza y podrá modificar plazos y establecer las excepciones que estime convenientes, con la finalidad de mitigar el impacto de la pandemia y adaptar la normativa a la dinámica de la misma.



ARTÍCULO 5º: AUTORÍCESE al ejecutivo municipal a tomar cualquier medida que a criterio del mismo resulte necesario a fin de resguardar la salud pública.



ARTICULO Nº 6: COMUNIQUESE a los Medios de Comunicación Social locales para su difusión.-



ARTÍCULO 7º: REFRENDARÁ, la presente el Sr. Secretario del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Apóstoles.



ARTÍCULO 8º: REGÍSTRESE, Comuníquese, Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal, Cumplido ARCHIVESE.



DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE APOSTOLES, EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 2-2020 DEL DIA 16 DE MARZO DE 2020.-



Apóstoles, Mnes, 17 de marzo de 2019.-