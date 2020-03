Alberto Fernández remarcó que "no es mano dura sino protección", porque según confirmó la enfermedad "se expande a una velocidad muy grande". El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que el Gobierno Nacional será "inflexible" con quienes habiendo llegado a la Argentina de un país afectado por la pandemia del coronavirus no cumplan la cuarentena, y remarcó que "no es mano dura, es protección", porque la enfermedad "se expande a una velocidad muy grande", por lo que llamó a la gente a que ayude a tomar conciencia.

Además, aseguró que siguen "trabajando igual" en materia económica con el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a la situación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también a la economía en general, ya que asumió que "el cambio de escenario con el coronavirus", con gente que debe quedarse en su casa, "hace que la recesión se profundice" y haya que "buscar mecanismos de compensación".

Fuente.- https://www.telam.com.ar